【網上音樂會】陳柏宇開直播爲醫護人醫打氣　Jason落力大唱新舊作品

▲ 陳柏宇（Jason）舉行《有我 IG Mini Live》。

香港疫情仍然嚴峻，醫護及市民長期抗疫，身心都難過。有見及此，陳柏宇（Jason）決定舉行《有我 IG Mini Live》，並自昨晚起，逢星期三、星期六晚在其Instagram直播。

他期望在這段時間，盡己所能提供娛樂給大家，讓大家有個可Relax的空間、舒口氣，減輕抗疫重壓，首晚他更以為醫護打氣作主題，希望借歌聲笑聲，與歌迷一起向他們致謝。

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Jason爲醫護人員打氣

Jason坦言，知道有不少人因疫情關係，被迫停工，又體會到疫情下，大家要留在家中減少外出，減低受感染的機會，心情苦悶甚至添壓力，身為人父的他更明白家長多一份擔心傳染到給子女的憂慮，所以他希望藉着這個Live系列，為大家送上輕鬆時間，舒緩壓力。

他說：「希望我嘅演出可以為醫護人員及抗疫工作者打氣，多謝佢哋帶住疲倦身軀，但依然不屈不撓去為香港市民照顧有病嘅人，多謝你哋！希望今晚令到你哋舒緩一下唔開心、壓力或鬱悶，加油！」

為了配合今次的主題，事前Jason公開收集粉絲和網民想給醫護的話，由他代為讀出，不少觀看直播的網民亦留言給前線和後勤的醫護人員，反應熱烈。

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粉絲踴躍點歌

Jason在直播中唱出《有我》、《航拍》、《放空》、《最佳努力奬》、《所多瑪城》、《原諒我怕黑》、《拍一半拖》等多首新舊作品。粉絲都踴躍點歌，而Jason在樂手現場伴奏下，盡量滿足歌迷要求。

除了本身作品，Jason開放點唱，雖然他要求網民點唱較近期的作品，但最後仍唱了很多首別人的經典作，包括大前輩張國榮的《為你鍾情》、《有心人》、張學友的《你的名字我的姓氏》、古巨基的《必殺技》、陳奕迅的《陀飛輪》、許美靜的《傾城》、周杰倫的《龍捲風》等，另還有同門師妹葉巧琳Mischa的《難道我還未夠難》，完全是隨興唱K的感覺，聽到歌迷很開心！

越唱越玩得High的Jason，除了唱歌，亦發揮「陳伯」本色，與網民互動開玩笑。他更由原本正經坐在鏡頭前演出，突然站起來去調燈光、又突然「失陪」。不過粉絲十分受落他的Freestyle，還不停留言自己傾，全程沒有冷場。

由原定唱半個鐘的Jason，最後加碼到唱足一個半鐘才完場，他不忘約定Fans周六（19日）再見。很多歌迷都留言表示期待，亦先想想屆時點唱什麼歌。

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