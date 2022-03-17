【阿媽有咗第二個】大阪首映好評不絕　日本觀眾大讚姜濤柳應廷演技

▲ 姜濤首次演電影受日本觀眾好評。

由彭秀慧執導，毛舜筠、姜濤、柳應廷主演的電影《阿媽有咗第二個》早前入圍「第十七屆大阪亞洲電影節」競賽項目。日前，電影於當地舉行世界首映，分別放映兩場後，反應十分熱烈，觀眾紛紛於社交媒體上大讚電影內容、導演及演員。

對於再度入圍電影節，彭秀慧感動又開心，「因為我第一部執導的作品《29＋1》在這個電影節中奪得『觀客賞』獎項，所以我對這個電影節特別有感情，今年再度入圍，絕對十分感動。」

雖然今次導演和劇組團隊未能親身出席電影節，導演亦曾經發文呼籲觀眾看戲之後不要劇透，保持香港上映的新鮮感；不過網上仍有不少消息，除了來自官方，還有演員在日本的粉絲積極報導現場情況，和觀眾看戲後的分享。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

據知，兩場放映入場大部份為日本觀眾，香港觀眾並不多，不少更是因為電影《29＋1》的日本觀眾再次捧場。

而今次電影依然受到一眾日本觀眾讚賞，放映後更在社交媒體上分享感想：「最初看海報以為《阿》片是一部商業化的偶像電影，結果意外地我感動得哭慘了！看到導演是彭秀慧，就知道是水準之作！」「故事寫得很仔細，捕捉到了一個孤單少年的情懷。」更說：「我喜歡Kearen Pang導演的作品。」除了導演，觀眾對劇中演員都讚口不絕，「三位主角各自處理角色非常靈巧。」、「毛毛姐（毛舜筠）的演技憑電影《黃金花》獲得影后，在《阿媽有咗第二個》感覺表現更出色！」

而對於首次參與電影演出的姜濤及柳應廷，觀眾均感到驚訝：「MIRROR的兩位成員都是第一次看到，但我很驚訝他們的演技，唱歌都很出色。」

有影評人在其頻道評論電影：「這是今屆超人氣作品，看到戲院氣氛很熱烈，原來演出的姜濤和Jer Lau都是來自香港最火的人氣組合；除了有不少廣東歌令我非常享受，電影包含青春期的煩惱，家庭問題，也有關於一個偶像的成長，雖然有不同元素，但非常平衡，是一齣很優秀的作品。」「看完電影之後，讓我好想念香港，去看演唱會，去茶餐廳！」「這是一個有笑，有淚，也有驚喜的作品。」

最新影片：Anson Lo訪問