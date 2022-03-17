【受管制木材】海關驗貨場及機場檢逾5,000公斤紫檀木　市值約715萬元

▲ 海關驗貨場及機場檢逾5,000公斤紫檀木，市值約715萬元。（政府新聞處）

香港海關昨日（16日）在葵涌海關大樓驗貨場和香港國際機場檢獲共約5,170公斤懷疑受管制紫檀木材，估計市值約715萬元。

海關人員昨日透過風險評估，在葵涌海關大樓驗貨場檢查一批從馬來西亞抵港，報稱載有梭織物的海運貨物，發現一批梭織物內藏有約4,670公斤懷疑受管制紫檀木材。

另外，海關人員昨日在香港國際機場檢查一批從印度抵港，報稱載有家具的空運貨物，在一個木箱內檢獲約500公斤懷疑受管制紫檀木材。上述兩宗案件仍在調查中。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。

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記者：黃穎津