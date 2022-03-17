【好人好事】疫情下免費贈街坊止痛藥　善心港妻：希望幫到有需要的人

▲ 善心港妻疫情下免費贈街坊止痛藥。

疫情下更要發揮助人自助的精神，美孚有善心市民日前在網上呼籲，家中有部分全新的止痛藥可跟有需要人士分享。該名市民表示，自己因要定期到公立醫院覆診才儲下這些藥物，希望在這個疫情期間能幫到有需要的人，獲網民大讚是好人好事。

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據Facebook群組「Mei Foo 美孚」，有女網民周一（14日）發帖分享數張照片，相中有多排止痛藥物，表示可免費向其他網民分享。她指自己去公立醫院覆診，通常都獲處方很多止痛藥，希望可轉贈給有需要人士：

去公立醫院覆診例牌都開好多止痛藥比我，又唔記得同佢講唔使開咁多，攞到果陣見到好多！呢個疫情期間希望可以幫到有需要嘅人！

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她又細心表示，取藥日期是2021年12月15號，盒上有標示過期日為2024年8月：「呢個日期應該係冇問題，可以看清楚。」帖文一出，有網民表示有意領取，發帖的女網民再表示：

見多人需要，看門口用的兩排，家庭成員多的三排，（請見諒）因這裡一共只有38排。

最後她在15日（周二）約定時間下向輪候人士派發。不少網民留言讚賞她的善舉，亦有人關心她身體是否還好，她多謝網友關心，並回覆自己是慢性頭痛、偏頭痛，點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣