【快速測試】染疫發病高燒快測仍呈陰性？　 港大專家解構箇中原因

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本港第五波疫情仍於高位徘徊，近日每日新增2萬餘宗確診及陽性個案，不少市民均透過快速抗原測試檢測自己是否已染疫，惟不乏有個案即使已現症狀，包括發高燒、喉嚨劇痛，快速測試仍屬陰性，直至症狀消退始檢出陽性。

港大微物物學系系主任杜啟泓今早(17日)接受港台《醫生與你》節目訪問時解釋，染疫後發高燒，惟快速測試卻呈陰性，是因為發病初期發燒，當時病毒量仍低，故首次快速測試會呈陰性：

體溫是身體與病毒打仗的反應，剛打仗就發燒，但那時病毒量低，到免疫系統開始運作，發燒就會低過前一日。

他續指，快速抗原測試敏感度不是很高，如病毒量低時檢測，就會有陰性結果。不過他提醒發病初期即使病毒量低，亦具傳染性，且傳播速度快，病人早上即使快速測試陰性，至下午再檢測或已呈陽性。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦解釋，如CT值低於30，病毒量較高時，以快速測試可準確檢出陽性，惟病人透過快速測試檢測時，或仍處於病毒量低的水平；一般於發病後1至2天，病毒量會達至高峰，當時快測就會呈陽性。

他續指，快速測試結果受快測套裝或採樣不準確所致，而症狀獲紓緩亦可能因病人已服口服藥所致。

就有市民改以自行咽喉採樣作快速測試，孔繁毅直言，於鼻咽採樣會較咽喉採樣更準確，惟需確保採樣時，採樣棒伸入鼻咽位置夠深入。

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記者：陳正怡