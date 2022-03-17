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【提早暑假】香港電車姊妹公司推STEM網上課程　教電車工程知識4月11日開班

社會 18:28 2022/03/17

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香港電車姊妹公司推STEM課程教電車工程知識，月底前報名可享早鳥優惠。（香港電車提供）

為傳承百年工藝及香港城市和文化標誌，香港電車有限公司的姊妹公司「叮叮科創」（ 「tramplus」）與海外學府合作，將香港電車的百年工藝及工程結合教育，為本地學界及下一代引進STEM課程。適逢本港學生提前放暑假，tramplus 將於4月推出「趣味電車 STEM 網上訓練營」。訓練營融合理工科學元素，附以太陽能電車模型製作套裝，讓學生於網上學習。

tramplus 教學内容包括機電工程知識、編程入門、應用程式開發等熱門科目。以日常生活作出發點，學生可以更具體地掌握書本知識，寓學習於解難及創新。tramplus 以電車工程知識度身定做STEM課程，望能推動本地STEM教學發展，面向世界。

叮叮科創總經理張永恒期望，tramplus能連繫年輕一代，鼓勵學生認識電車，激發他們發揮對智慧城市及可持續發展的想像力，讓學生實踐他們的 STEM 創意，學以致用，回饋社會。

趣味電車 STEM 網上訓練營：

日期（共4日）：（第一組）4月11至14日、（第二組）4月19至22日、（第三組）4月25至28日

時間（共10小時）：第一及第二課：上午10時至中午12時、第三及第四課：上午10時至下午1時

對象：中一至中三(Grade 7 - g/ Year 8-10)

教材：參與課程的學生將每人獲發一套 DIY 太陽能電車模型製作套裝

語言：英文(以廣東話輔助）

目標：透過富趣味的活動及創意解難的教學模式，以日常接觸到的工程技術為實例，啟發學生自主學習及創新思維。

內容：

  • 透過組裝太陽能電車模型，認識電車的基本結構及工程知識，構想理想中的未來電車
  • 認讖香港常見的能源模式及電車節能技術，分組構思及匯報可持續
  • 發展的智慧城市藍圖
  • 體驗應用程式開發 （App development) 及介面設計 (UIdesign)，探討公共交通的用戶體驗發展
  • 學習利用 MIT'S Scratch 編碼程式 (coding） 模擬電車自動駕駛，探索現今自動駕駛科技

費用：即日起至3月31日- 早鳥優惠：3,880元；3月31日後：4,580元

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

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責任編輯：陳麗娜

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