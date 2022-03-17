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【家族榮耀大結局劇透】第30集劇情預告　洛儀把啟禮臨終前拍影片交予展鴻

娛樂 21:32 2022/03/17

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《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第29集講到當馬家眾人在商量如何回購股份之際，卻接獲世宏的死訊。

第30集（18/3）

世宏未及更改遺囑便離世，甄芯得到天朗繼承的股份，準備重選董事會成員，但關鍵時候局勢竟然有變。

洛儀把啟禮臨死前拍的影片交予展鴻，讓他勸甄芯自首。

絕望的甄芯將天朗送回馬家後離開，展鴻找到時，她已奄奄一息……

《家族榮耀》第29集劇情   上一頁

最新影片推介：Anson Lo專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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