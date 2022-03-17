【留家抗疫】何文田豪宅變身釣蝦場　暖男爸爸黎諾懿諗計訓練兒子耐性

▲ 黎諾懿將豪宅變身釣蝦場供兒子玩樂。

香港第五波疫情仍然嚴峻，為免小朋友染疫好多家長都選擇留家抗疫，不過無論大人還是小朋友都出現了「抗疫疲勞」，對此育有兩子的圈中好爸爸黎諾懿，就想了一個好方法，就是將何文田豪宅改成臨時釣蝦場，供5歲小春雞玩樂解悶。

最新影片推介:

黎諾懿還將整個過程拍片，笑言這個是「黎氏鈎蝦場」，初初小春雞釣來釣來都未能成功，有點想投降，但後來給一點耐性，好快就釣到第一隻，片中見他非常興奮，總共釣到4隻，小春雞表現得相當滿足，還講解釣蝦心得，看來黎諾懿今次不單訓練了仔仔的耐性，而且令他相當有成功感。

在單親家庭成長的黎諾懿，黎媽媽是望兒子入名校的虎媽，因為在這種環境下成長，所以黎諾懿更明白快樂童年的重要，他曾在訪問時說：



每個人只有一個童年，應該要開心的。我不會逼大仔一定要學乜學乜，但會給他嘗試，若他有興趣想繼續學便學。有足夠的自由，才能訓練獨立的思考能力，這樣的學習才會變得主動。

婚後黎諾懿也樂意做湊仔公，曾經在豪宅露台放有吹氣泳池供仔仔玩樂，又會父子下廚及在露台栽種，他坦言除了工作外，所有時間都會給兒子：



自從做了爸爸後，真的發覺需要多花時間陪兒子玩，現在有兩個，需要更多時間。自問和小春雞相處的時間多，因為除了工作外，我都會留時間陪他。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯:陳麗薇