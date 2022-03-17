【延期開審】黎智英等人涉欺詐案　因疫情重新排期至4.27開審

▲ 黎智英等人涉欺詐案，因疫情延至4月底開審。資料圖片

壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，涉欺騙香港科技園公司，在租契沒有容許的情況下，把《蘋果日報》在將軍澳工業邨租用的部份範圍，租借給力高顧問有限公司。2人被控1項欺詐罪，基於疫情關係，案件重新排期至4月27日，於區域法院開審，預計需時25天。

兩名被告為黎智英（73歲；商人）及黃偉強（59歲；行政總監）被控1項欺詐罪。案中財務總裁周達權(63歲)則分案處理，排期於7月21日再訊。

控罪指，香港科技園公司與《蘋果日報》印刷有限公司，在1999年5月25日訂立了租契，2名被告於2016年6月27日至2020年5月22日期間欺騙科技園，即隱瞞該租契沒有容許使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所一事，及虛假地表示該租契容許使用該處所。

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記者：林育慧

