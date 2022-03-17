  • 25°C
香港時間 : 2022317日 (週四) 19:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】香港江蘇社團總會籌400萬元物資　唐英年呼籲救助長幼

政治 18:59 2022/03/17

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

唐英年（右）呼籲長者及小童盡快接種疫苗。（香港江蘇社團總會提供）

第五波疫情下，多間機構、組織都捐贈物贈予有需要人士。其中，香港江蘇社團總會今日成功籌集到，價值400萬元的物資，將會透過義工團，將相關物資分批送到長者中心，以及有需要家庭。

總會籌集的400萬元物資，包括有6萬快速測試盒、1萬個N95口罩、7千盒連花清瘟膠囊及顆粒、1千盒金花清感顆粒、7千樽搓手液等，也有防護服、醫用手套等醫療用品。

全國政協常委、香港江蘇社團總會會長唐英年稱，長者離世情況令人憂慮，當務之急是要保障長者生命健康，減低死亡率及感染率。他又呼籲，合適接種疫的長者及小童， 要盡快接種疫苗，以作好防備，而總會將繼續，團結帶領旅港鄉親，全力支持香港特區政府同心抗疫。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【轉售圖利】年老患者反映免費抗疫包不足　接線生揭市民網上變賣物資圖利
今日 13:55
【轉售圖利】年老患者反映免費抗疫包不足　接線生揭市民網上變賣物資圖利
【社企援助】銀杏館推自助提取機幫助基層 24小時免費提供飯盒及抗疫物資
今日 13:33
【社企援助】銀杏館推自助提取機幫助基層 24小時免費提供飯盒及抗疫物資
【第五波疫情】新世界推防疫物資捐贈配對平台　首階段共34間受助機構
今日 14:38
【第五波疫情】新世界推防疫物資捐贈配對平台　首階段共34間受助機構

你可能感興趣

【轉售圖利】年老患者反映免費抗疫包不足　接線生揭市民網上變賣物資圖利
今日 13:55
【轉售圖利】年老患者反映免費抗疫包不足　接線生揭市民網上變賣物資圖利
【社企援助】銀杏館推自助提取機幫助基層 24小時免費提供飯盒及抗疫物資
今日 13:33
【社企援助】銀杏館推自助提取機幫助基層 24小時免費提供飯盒及抗疫物資
【第五波疫情】新世界推防疫物資捐贈配對平台　首階段共34間受助機構
今日 14:38
【第五波疫情】新世界推防疫物資捐贈配對平台　首階段共34間受助機構
義工 醫療用品 快速測試 疫苗 搓手液 口罩 疫情 唐英年 香港

最高瀏覽

【女神拍拖】鄭欣宜新戀情曝光　髮型師做煙幕男友身份為花店老闆
今日 11:25
【女神拍拖】鄭欣宜新戀情曝光　髮型師做煙幕男友身份為花店老闆
【快速檢測呈報】市民誤解檢測結果　衞生署：有一條模糊線未必是陽性
17:07 2022/03/16
【快速檢測呈報】市民誤解檢測結果　衞生署：有一條模糊線未必是陽性
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險