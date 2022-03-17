【第五波疫情】香港江蘇社團總會籌400萬元物資　唐英年呼籲救助長幼

▲ 唐英年（右）呼籲長者及小童盡快接種疫苗。（香港江蘇社團總會提供）

第五波疫情下，多間機構、組織都捐贈物贈予有需要人士。其中，香港江蘇社團總會今日成功籌集到，價值400萬元的物資，將會透過義工團，將相關物資分批送到長者中心，以及有需要家庭。

總會籌集的400萬元物資，包括有6萬快速測試盒、1萬個N95口罩、7千盒連花清瘟膠囊及顆粒、1千盒金花清感顆粒、7千樽搓手液等，也有防護服、醫用手套等醫療用品。

全國政協常委、香港江蘇社團總會會長唐英年稱，長者離世情況令人憂慮，當務之急是要保障長者生命健康，減低死亡率及感染率。他又呼籲，合適接種疫的長者及小童， 要盡快接種疫苗，以作好防備，而總會將繼續，團結帶領旅港鄉親，全力支持香港特區政府同心抗疫。

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責任編輯：陳宛彤