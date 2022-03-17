【殮房不足】染疫者「落葬無期」　鄭泳舜籲當局增聘殮房人手、簡化認領遺體流程

▲ 第五波疫情爆發，本港染疫死亡人數不斷增加。（資料圖片）

第五波疫情爆發，本港確診個案已連續三星期破萬宗。隨著染疫死亡人數不斷增加，公眾殮房遺體數量日積愈多。民建聯立法會議員鄭泳舜建議港府盡快增設電話熱線服務，協助離世確診者家屬查詢，並增聘前線人員及簡化流程，盡快遺體被延誤處理情況。

鄭泳舜表示，近日接獲數個家庭求助，指家人確診被送到醫院後已離世，但等候了十多天仍未能認領家屬遺體，縱然知悉遺體被安排在公眾殮房雪藏貨櫃，但對未能盡早安葬離世家人，感到非常不安及無助。他說，據其了解，有個別殮房未處理的遺體多達數百至一千不等。

他續指，有個案是染疫者於3月初離世，但經過了12天，死者仍未獲通知可認領遺體，只獲告知不夠人手辦理。家庭曾基於宗教理由，向相關部門提出期望在數天內，可認領遺體及盡早舉行葬禮，都未能如願，現時遺體仍存放於公眾殮房的冷藏貨櫃，即是「落葬無期」。

鄭泳舜今日致函食物及衞生局局長，建議當局盡快增設電話熱線服務，讓離世確診者的家屬可了解家人遺體存放在那裡，並讓他們查詢遺體處理安排及時間；當局亦應設立臨時專責隊伍，主動及適時向家屬交代病者遺體情況。

另外，他促請政府盡快增加公眾殮房人手，增聘短期職位人員，以紓緩個案積壓情況，確保前線人員有足夠防護裝備，以及安排更多相關專業人士作外援，加快認領遺體的流程。鄭泳舜希望當局同時簡化非法定程序的流程與手續，讓家屬早日完成認領遺體程序。

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記者：陳葆琳