【防疫措施】梁熙：訂下95%接種率目標或有助社會齊心抗疫　盼調整入境限制不影響與內地通關步伐

▲ 民建聯立法會議員梁熙。（梁熙Facebook）

民建聯立法會議員梁熙表示，認同抗疫措施需要「三方面掙扎」，在保障市民生命安全、經濟及市民接受程度取得平衡。但他指出，政府一直未能向社會提供清晰時間表和未來方向，認為政府專家顧問袁國勇提出的95%接種率目標，有助全社會齊心抗疫達至生活復常。

梁熙指，自2020年至今，疫情已令市民生活大受影響，特別是第5波疫情如此嚴重，政府多番收緊防疫限制，市民很希望生活可以逐步復常。

他續指，憑着中央支持和社會上下一心投入，今波疫情至今有輕微回落之勢，但坦言若很快便放棄忍耐的話，恐怕會再一次導致今波疫情難以斷尾，白廢大家一直以來的犧牲。他又借用另一專家許樹昌的講法，相信在短期內任何既放寬措施，都是「天方夜譚」。

不過，梁熙認為，袁國勇今日在報章的撰文，有助給予社會方向，形容若有復常的計劃和路線圖，對市民而言會多一份信心。

他批評，特區政府過去一直未有交代清晰時間表，市民不能夠知悉當配合政府要求後，未來方向會是如何，導致有部分人一直選擇抵制、不配合。

對於袁國勇提出當接種率要超過95%，加上疫情逐步回落，待7月前後可逐步放寬防疫措施。梁熙形容，這不失為一個建議目標，可讓社會進行聚焦討論，到底是否願意達成這個接種率目標，以達到生活復常。但他認同林鄭今日回應指，要達至95%接種率有難度，擔心會有一少部分人不合作，懲罰大部分合作人，陪他們「爦炒香港」。

梁熙指出，香港是一個國際城市，估計政府會適當地開放部分商務旅客，以免影響他們來港工作、談生意。不過，他擔心與外國通關的同時，有機會影響與內地通關的步伐，認為政府必須在兩者之間做好平衡。

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記者：胡偉明