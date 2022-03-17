【DSE2022】傳有考生外出染疫獲抗體　議員及學友社倡設隔離試場為考生減壓

▲ 2022年中學文憑試考生須在每日赴考前進行快測並呈陰性，方准到試場應考。（資料圖片）

第5波疫情下，政府目標中學文憑試（DSE）如期4月22日開考，惟快速測試呈陽性、中招及須檢疫考生，均不准應考，只可申請科目評審成績，早前已引起不少應屆考生憂慮假陽性會令3年努力白廢，近日更傳有考生寧先「中招」獲抗體後應考。有立法會議員建議當局參考去年做法，設「隔離試場」，學友社認為此舉有助減低考生壓力，但應待確診數字回落才實行。考評局回應表示，今年未能於檢疫中心設立試場，望考生及家長諒解，倘政府修訂檢測及檢疫要求，考評局如有更新安排會盡快公布。

考評局上月公布要求今屆考生每日赴考前須進行快速測試，結果呈陰性方准應考，即引起不少考生訴苦及向輔導機構求助，形容做法猶如責怪受害者，並擔心快測「假陽性」令過去3年努力白費。（詳情即看：【下一頁】）

對於網上流傳有考生欲刻意外出染疫，希望康復後獲得抗體便可如期應考，學生輔導顧問吳寶城今日（17日）在電台節目表示，指此法反映考生受負面情緒影響﹐太擔心未能赴考，立法會議員郭玲麗表示不贊成「先染疫後應考」做法，因染疫對身體會有一定影響，或出現腦霧而影響思考及記憶力等。

郭玲麗認為，4月22日如期開考是不理想，認為屆時疫情未必受控，倘以校內成績評核，考生最高只可獲第5級成績，會影響選科，而自修生亦只可等到明年應考。她建議考評局參考去年做法，安排確診、需檢疫考生到檢疫設施集中應考，並為監考員提供足夠保護裝備及清晰指引。

吳寶城則說，設隔離試場有助減輕考生壓力，建議當局考慮集中確診學生應考，惟現時確診數字高企，所牽瀕的場地及監考安排仍有待解決，認為待確診數字回落至低過1萬宗才可行。對於有建議在各考場設隔離考室，他認為做法不理想，有關感染風險或會對考生構成壓力。

考評局回應查詢表示，由於目前疫情嚴峻，隔離設施有限，未能於2022年文憑試安排於檢疫中心設立試場，希望考生及家長諒解，解釋有關安排牽涉多個不同的政府部門和學界持份者，而隔離設施的供求和人手仍然緊張。局方續指，政府檢測和檢疫要求或會因應疫情發展作修訂，考評局會與教育局及衞生部門保持緊密聯繫，如有更新安排，會盡快公布。

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責任編輯：馮琪雅