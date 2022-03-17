【經營困難】新巴城巴要求員工放無薪假　工會：不反對工業行動

▲ 新巴城巴要求員工放無薪假。（資料圖片）

新巴城巴向員工發信，希望同事每月放一日無薪假，共渡時艱。新巴工會表示，公司亦單方面取消早更車長巡車時間及工程部補水，工會已向勞工處反映，並不反對任何工業行動。

新巴城巴在信中指，由於客量急跌，公司財政壓力嚴峻，希望員工每月放取一日無薪假。

新巴職工會回應指，公司一直縮減開支，要求員工放無薪假，卻不積極開源。工會又指，公司在無諮詢的情況下，取消早更車長早上30分鐘巡車時間安排，改為10分鐘巡車；並將車房舊制同事的固定45分鐘「補水」永久取消。

工會稱已向勞工處反映，勞工處亦已要求新巴城巴與工會協商。

網傳新巴城巴工會將於下周一（17日）發起工業行動，新巴職工會回應指，不反對爭取勞工權益的任何行動。

新巴城巴曾表示，第五波疫情令乘客量減少4成，曾月蝕6,000萬，虧蝕額較第五波疫情前每月蝕2,500萬，增加1.4倍。

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責任編輯：陳梓蔚