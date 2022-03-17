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【疫苗接種】今日有6.6萬名市民接種疫苗　本港疫苗接種總劑次逾1,435萬劑

社會 20:17 2022/03/17

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（陳永康攝）

市民持續接種新冠疫苗，今日（16日）單日再多66,369接種新冠疫苗，當中有7,615人屬首劑接種；至於3至11歲兒童，亦已有約逾29.5萬人接種首劑疫苗，佔3至11歲兒童人口56.1%

另外，本港疫苗接種總劑次逾1,435萬劑，累計逾615.1萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口91.3%；另累計547.7萬人已打次針，佔81.3%；另有約239.5萬人已接種第三劑疫苗。

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責任編輯：李榮忠

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