【殮房不足】死者家屬下周一起可經警方安排　前往遺體貯存設施進行遺體辨認程序

衞生署今日（17日）宣布，已聯同其他政府部門透過不同措施增加遺體貯存量和加快遺體辨認程序流程，以處理署方轄下公眾殮房持續上升的遺體數目。為加快處理於急症室死亡並被移送至遺體貯存設施的個案，警方會協助衞生署聯絡家屬處理辨認遺體事宜。

警方已開始陸續通知家屬，安排盡快進行相關程序，並會提供聯絡電話號碼，供家屬查詢之用，下周一（21日）起，家屬可經警方安排下前往遺體貯存設施進行遺體辨認程序。

衞生署在多個政府工務部門的協助下，由3月1日起在沙田富山公眾殮房附近的政府用地設立新的遺體貯存設施，共放置約50個冷凍櫃，遺體貯存量在短時間內增加約2,300具。衞生署於3月5日起與警方及食物環境衞生署採取特別安排，把公立醫院急症室的遺體移送至新增加的貯存設施，至今已安放逾1,500具遺體。

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責任編輯：蘇文軒