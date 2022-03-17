【病毒檢測】社區檢測中心預約名額尚餘92%　筲箕灣、紅磡及烏溪沙明日增設流動採樣站

▲ （林宇翔攝）

政府指，除繼續為須接受強制檢測的人士提供服務外，仍會維持於社區檢測中心／流動採樣站為「願檢盡檢」人士提供免費檢測服務，減低病毒在社區傳播的機會，政府今日（17日）已於西貢市中心惠民路遊樂場增設流動採樣站，明日（18日）亦會於愛秩序灣遊樂場、紅磡大環山公園及烏溪沙站公共運輸交匯處增設流動採樣站。



截至今日（17日）傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約92%預約名額，市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。

政府呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾接觸確診個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。

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責任編輯：李榮忠