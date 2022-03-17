【注重公德】粉嶺皇后山邨隔離單位驚現多處糞漬　警方拘捕27歲男涉刑毀

▲ 被捕男子（左）。（警方提供）

一名清潔工人昨午（16日）在粉嶺皇后山邨一個隔離單位進行清潔時，發現單位內滿布垃圾，天花、牆身及地板亦留有疑似糞便痕跡，衞生情況惡劣。警方今日（17日）下午在元朗拘捕一名曾入住該單位27歲男子，涉嫌「刑事毀壞」。

警方指，今日接獲報案，人員根據線報及經深入調查後，下午在元朗錦上路一村屋單位，拘捕曾被安排入住上述隔離單位的一名27歲姓馮本地男子，涉嫌「刑事毀壞」。該名男子現正被扣留調查，案件交由大埔警區刑事調查隊第八隊跟進。

即睇隔離單位情況，慎入

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警方呼籲隔離人士使用設施時應保持環境清潔，避免破壞公共設施及影響其他正在隔離人士，又重申任何人如無合理辯解而摧毁或損壞他人財產，即屬犯罪，最高可判處監禁10年。

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責任編輯：蘇文軒