【生命鬥士】路向四肢傷殘人士協會副主席羅偉祥離世　曾參與殘疾人倡議工作促進無障礙發展

▲ 羅偉祥。（資料圖片）

路向四肢傷殘人士協會前主席、現任執行委員會副主席羅偉祥「祥仔」今日（17日）逝世，終年58歲。羅偉祥天生患有嚴重腦痙攣，長期使用輪椅，生前一直為四肢殘疾人士爭取應有權益，曾爭取低地台巴士服務、嚴重殘疾人士照顧者津貼、殘疾人士乘車優惠、要求引入無障礙的士、小巴等，並獲頒香港紅十字會「香港人道年獎」、特區政府「MH榮譽勳章」、「十大再生勇士」等榮譽。

行政長官林鄭月娥對「祥仔」離逝表示深切哀悼，指任社署署長期間與他有所交往，認為羅偉祥對復康界貢獻良多，令人敬佩。她對祥仔的辭世深感哀痛，謹向他的家人、朋友和路向四肢每位成員致以最深切的慰問。

▲ 羅偉祥。（資料圖片）

路向四肢傷殘協會今日亦發文，指永遠懷念羅偉祥。協會指，羅偉祥先生生前為協會貢獻良多，曾仼主席，祥仔於90年代初加入路向，憑藉個人電腦技能，教授不少會員電腦知識，增值自我，加強殘疾人士在公開市場的競爭力，身體力行發揮自助互助精神。他並於2001年協助本會創辦生命教育工作，帶領眾多輪椅朋友，克服身體障礙，成為「生命鬥士」，以個人抗逆經驗，以生命影響生命，燃亮他人，孕育不少莘莘學子。

協會稱讚羅偉祥事事以路向會員需要為首，得悉路向需要有更大的活動空間，便承擔責任，肩負主席一職，於2005年成功將路向遷往現時調景嶺的新會址；及後於2019年為路向爭取資源，在將軍澳彩明街成立「路向輪椅維修及生命教育資源中心」。

協會並指，至臨終前他仍然為著路向會務，為著路向會員之事操心，經常叮囑職員對有需要的會員要咬牙切齒一些，急會員所急，對某些仍未完成的會務工作不停催促，為路向會員盡快提供適切服務，對一些有利殘疾人士融入社會的政策推動仍然緊密監察。他的助人自助精神，將會繼續由路向人接棒，薪火相傳下去，永不止息。

▲ 勞福局局長羅致光。（資料圖片）

另外，勞工及福利局局長羅致光也對他的離世表示痛惜。他說，羅偉祥出任路向四肢主席及康復諮詢委員會委員期間，積極在殘疾人士福祉、就業和醫療支援等方面建言獻策，有助局方在制定《殘疾人及康復計劃方案》及整體共融政策時，落實以殘疾人士為本的政策措施。祥仔突破身體障礙，長期倡議病人自助，尊重殘疾人士的平等權利，令人敬重。

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記者：袁澍