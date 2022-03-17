【第五波疫情】政府宣布向住宅保安及清潔派快測包及KN95口罩　料20萬人受惠

▲ 政府宣布向住宅保安及清潔派快測包及KN95口罩。（曾耀輝攝）

環境保護署今（17日）宣布，將為住宅大廈的前線清潔員工和保安人員提供150萬份快速抗原測試包和150萬個KN95口罩。



環保署指，非常感謝香港物業管理公司協會和香港物業服務公司協會的協助，支援在「居安抗疫」計劃下進行家居檢疫以及尚待移送入院或隔離設施人士等。

兩個團隊涵蓋350間物管公司會員，服務1.5萬座私人住宅大廈和管理超過45萬個公共房屋單位。為支援兩個團體的工作，保障在住宅大廈工作的前線清潔員工和物管業人員，政府會透過物管公司向他們派發150萬份快速抗原測試包和150萬個KN95口罩，料有餘20萬名前線清潔及相關抗疫物業報案受惠。

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責任編輯：黃小冰