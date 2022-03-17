【食物安全】食安中心呼籲停售3款酸菜即食麵　包括康師傅及統一

▲ 食安中心呼籲停售3款酸菜即食麵，包括康師傅及統一。（IStock圖片）

食物安全中心今日（17日）表示，中心積極跟進近日有傳媒報道指有酸菜產品製作過程衞生情況欠佳事件，中心初步調查發現有受影響產品曾進口香港。食安中心呼籲市民應停止食用有關產品，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

內地官媒央視於「3·15」晚會中報道，湖南省多間加工企業醃製的酸菜存在食品安全問題，指企業生產的「老壇酸菜」，實際是在土坑中醃製，工人更直接光腳踩踏，酸菜甚至混合了煙頭、樹枝等雜質，而報道涉及的企業為不少知名品牌供應酸菜（詳情即看：【下一頁】）。

有關產品資料如下：

產品名稱：康師傅老壇酸菜牛肉味即食麵（桶）

來源地：中國

淨重：122克



產品名稱：康師傅老壇酸菜牛肉味即食麵（袋）

來源地：中國

淨重：117克（5包裝）



產品名稱：統一來一桶老壇酸菜牛肉麵

來源地：中國

淨重：125克

食安中心發言人表示，中心留意到近日有傳媒報道指有酸菜產品製作過程衞生情況欠佳後，已即時聯絡內地相關部門、進行調查及聯絡本地主要進口商跟進，得悉上述相關產品曾進口至香港。有關商戶已將相關產品停售及下架。食安中心亦已抽取樣本進行檢測。

為審慎起見，發言人呼籲市民應停止食用有關產品。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

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責任編輯：李榮忠