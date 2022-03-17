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【快速檢測】東區和元朗污水檢測陽性　各區民政事務處派約6.9萬快檢套裝

社會 23:00 2022/03/17

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東區和元朗污水檢測陽性，各區民政事務處派約6.9萬快檢套裝。（政府新聞處）

因應東區和元朗採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（17日）表示，各區民政事務處會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約69,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑如下：

  • 東區：東熹苑、興東邨及小西灣邨
  • 元朗區：朗屏邨

於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府為「污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。

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責任編輯：李榮忠

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