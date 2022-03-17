【太古廣場血案】70歲老翁太古廣場被暴打　留醫逾一星期延至今午不治

▲ 70歲老翁太古廣場被暴打重創，留醫逾一星期延至今午不治。

金鐘太古廣場企圖謀殺案，本月9日一名70歲老翁突遭一名兇徒瘋狂箍頸踩頭， 翌日警方在梅窩拘捕涉案23歲姓王的運輸工，涉嫌企圖謀殺。涉案兇徒懷疑有精神病記錄，據疑犯居處的街坊指，疑犯為混血兒，性格內向孤僻，早年曾留學紐西蘭（詳情即看：【下一頁】）。

該名70歲老翁當日在太古廣場3樓座椅上休憩，突然被一名男子從後施襲，箍頸拖離座椅，再被人多次用腳踢，老翁昏迷倒臥地上，面部有大量傷痕，昏迷被送往瑪麗醫院治理，惟延至今日下午5時許傷重不治。

案件在本月12日在東區法院提堂，控方指被告與事主不認識，參考過被告的精神科記錄，要求先為被告索取兩份精神科報告，以被評估被告是否適合答辯，裁判官將案件押後至3月25日再提訊，期間被告還押小欖精神病院。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠