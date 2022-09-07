【校長專欄】人工智能啟發學習自主性　何明華會督中學校長︰科技是助人為先

▲ 金偉明校長笑指現時是運算思維的年代，科技是用來解決日常生活的問題。（梁偉榮攝）

科技改變了世界，也改變了學習的模式和理念，在疫情下的網課日子體會最深。香港聖公會何明華會督中學的科技教學走得更快更前，除了熟練應用網上平台教學之外，學生還能將人工智能學以致用。金偉明校長指，學校除了以科技去輔助學習之餘，也是令學生從單向又被動的知識灌輸，變為自主學習的最佳契機。

科技一直都在學校推行，是在入行那刻已在做的事。

金偉明自二十多年前執教鞭起，由電腦科老師，到現時的香港聖公會何明華會督中學校長，亦多得曾擔任香港電腦教育學會主席（現為學會顧問），令其教學生涯全跟科技扯上關係，多年來不斷緊跟科技資訊發展的步伐，致力運用於教學之上。

首間創新實驗室

「科技發展很極速，若停下一兩年，就會跟世界脫節。」金校長見證了科技教學的發展，回想剛入行時全校只有一間電腦室，僅有一部電腦能上網，現已全校Wifi、用平板電腦上課，甚至講及人工智能、元宇宙的概念。

「不同時代有不同重點，最早期的電腦課是教基礎知識，後來就着重程式的應用，如文書處理等。現時是運算思維的年代，科技是用來解決生活上的問題。」他說。

▲ 金偉明校長認為在疫情下，教學很依賴科技，也是讓學生培養自學習慣的好時機。（梁偉榮攝）

凡事總需要契機，金校長指2015年政府施政報告特別提及的STEM教育，是科技教學的一大推動力。另一方面則是學校跟Microsoft的合作，進行「AI先導學校計劃」，為初中學生提供教材、網上學習平台等。

去年更在學校打造全港首間Microsoft AI Inno Lab（人工智能創新實驗室），讓學生真正體驗能夠應用在日常生活中的AI新世代，如採用人臉辨識保安系統的大門，聲控的燈光、窗簾、冷氣系統等。

「課程是為了啟發學生對AI的認識，要知道AI不只是等於機械人設計比賽，AI運用在日常生活中隨處可見，手機的Siri已是其一。」無論STEM或AI課程，都是以學習科技知識為先，再以科技來幫助學習。

在學生對人工智能有認知、懂得應用之餘，金校長認為他們也可進階成為程式的創造者。

「學生可自己學寫程式，當然不是由零開始，而是將某些預設的程式組合起來。」從中可見學生多從日常生活中取材，設計出更為方便生活的人工智能程式。如為學校設計出檢查學生儀容的AI裝置，或是口罩佩戴的AI辨識裝置等。

科技以人為本

金校長強調，科技的出現是為了幫助人類。如這學期布置的AI功課主題是樂齡科技，學生要針對老人家的需要，想出各式各樣的AI解決方案。

「在學習運用科技之餘，幫人的同時亦會產生同理心，明白科技與人的微妙關係。學生親身跟老人家溝通了解後，會設身處地考慮老人家的實際需要和困難，在設計裝置時更落力。」他說。

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有些設計看似小意思，卻實用得很，如拐杖、具有飲水提示功能的水杯等。

人工智能的Project有助啟發學生思維，金校長說：

學生為了完成任務，他們多了溝通，也有協作的機會，當中亦要懂得發揮創意、解決困難。

這些在課本上難以學到的解難、協作精神和創意發揮的能力，正是21世紀社會生存必備的技能之一。

金校長著重學生對科技以人為本的領悟，也驚喜於他們能夠活學活用，借助科技發揮正能量。回想在疫情爆發初期，學生眼見清潔人員的防疫裝備不夠，便自發性地向老師建議，以3D打印技術打造自行設計的眼罩，又會以鐳射切割技術製作口罩套，贈送給清潔人員。

自學模式新思維

在近兩年多的疫情下，網課勢在必行，也致使科技教學大躍進，金校長認為這對老師和學生來說都是雙贏。

「以往教學是老師對着全班來講課，是單向的知識灌輸，學生能夠掌握多少並沒有指標，老師只能靠估。」當採用網上平台學習後，學生的學習進度、對知識的掌握程度等，全都有數據分析得知，老師更容易實行因材施教。

網課成了普及科技教學的重要契機，也是培養個人自主學習的好時機，金校長說：

科技教學的最終意義是終身學習，是自學形式、主動學習的成長型思維。學生要投入其中，明白學習是為自己，亦是因為想要知道，才主動去解惑。

金校長直言：「網上知識一定多過老師的學識，無數YouTube片可以看。現時的老師是輔助角色，幫助學生提升學習動機、建立自學習慣。學校不可能永遠照顧學生，他們總有畢業的一天。」

他認為家長要學會放手，以培養學生自學的觀念和態度為先，迎接在科技教學下的終身自學新思維。

記者：劉妙賢