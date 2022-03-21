【心理健康】媽媽怕孩子染疫全天候精神繃緊 醫生：即使10分鐘也要有Me Time放鬆情緒

▲ 幼兒家長是出現情緒問題的高危一族，他們總是擔心防疫措施不足，致使小朋友受感染。（iStock圖片）

在疫情下，家長跟小朋友被迫長時間在家，雙方如何和平相處頓成了一門學問。家長同時還要兼顧在家工作、防疫措施等，壓力沉重。香港精神科醫學院副院長（常務）陳國齡醫生建議，家長要不時留意自己心情和身體的變化，適時抒發和放鬆，以減低情緒困擾。

自農曆年後，疫情不斷升溫，學校變為網課，家長由以往每天數小時跟小朋友相處，演變成一整天的「困獸鬥」，雙方不時因學習、生活習慣等問題發生衝突。若不幸家中有人確診，父母更要防止傳染其他家人而疲於奔命，終令不少人直呼就快「壓力爆煲」。

▲ 當出現情緒持續低落、負面思想時便要警剔，要懂得尋找適合自己的放鬆方法。（iStock圖片）

身體發出壓力警示

壓力不會一下子令人情緒崩潰，是有一個累積的過程，陳國齡醫生指這可從情緒、思維、身體反應等3方面來檢視情緒受壓程度。「當事人感到好低落，不知為何經常想哭，焦慮不安，整個人完全放鬆不了。」陳醫生指就像戴了灰色眼鏡看世界一樣，在看待事情方面，總不由自主地向最壞方向去想，產生負面想法。

不時聽說「周身唔聚財」，也會頭痛、肌肉繃緊、心跳、疲倦，亦會難以入睡，或是經常發噩夢等，陳醫生指這些全是身體對沉重壓力的反應。「有些人對疫情極為敏感，當聽到電視報新聞就會不自覺地全身繃緊，或是發現小朋友沒有戴好口罩，便會控制不了破口大罵。」

高危一族要留意

陳醫生認為在現刻的嚴峻疫情下，衍生出以往很少面對的抉擇和困擾，如很多人怕受感染，也怕感染後的家人安置問題；猶豫老人家和小朋友應否打疫苗，在害怕重症和副作用中掙扎。另又見超級市場的貨品被搶光，連基本生活需要都被打亂，或是擔心政府推出新防疫措施等，總之衣食住行各方面均令人憂心。

▲ 父母在照顧一家大小之餘，還要兼顧在家工作，以及嚴格遵行防疫措施，壓力倍增。（iStock圖片）

即使抽離現時狀況，陳醫生指某些人對將來、向前看同樣充滿隱憂，如小朋友上課、工作、經濟等問題，無形中產生諸多壓力來源。特別是完美主義者、焦慮緊張型性格者均是「壓力爆煲」的高危一族。「他們會經常覺得做得不足夠，如入屋後衣服沒噴消毒、鞋沒有踩在1比99的消毒地毯之上等，當發現那個環節做少了便會很緊張，甚至憤怒。」

另外，有6歲以下幼兒的家長也是高危人士，他們擔心小朋友有沒有戴好口罩、洗手、出街時不要亂摸等，以上種種的難以控制和處理，也有可能令他們情緒波動較大。

在家隔離的情況也是加劇父母壓力的主因之一，當有人不幸感染後，他們會想盡辦法去避免家人受感染，如此極度緊張的狀態至少維持7天。「有位媽媽說小朋友幸運地沒受感染，但她說自己就快癲，因24小時全處於極度繃緊的狀態，無時無刻都在擔心，就如去洗手間也要思前想後，當成功偷偷地去到洗手間都要感到慶幸。」

陳醫生亦見有媽媽在受感染後情緒深受困擾，因她將自己隔離在房間內，小朋友卻在門外「扭計」大哭，門外的老公束手無策，混亂情況持續卻無法解決。

▲ 尋找Me Time，做自己喜歡又樂在其中的事，如閱讀、來一杯咖啡等，令整個人暫離煩瑣的現實。（iStock圖片）

尋找Me Time放鬆自己

陳醫生直言面對種種考驗，要做到真正紓解情緒是不容易。「無論精神或情緒上，先照顧好自己，也要愛惜自己。當自己情況良好，才有能力去照顧他人。」

他說要學會為自己尋找Me Time，營造放鬆和休息的時間。「做自己喜歡的事，如煲劇等，過程要樂在其中，即使在煮飯前，也可給自己10分鐘的完全休息時間，轉移焦點令自己放鬆。另亦可從人際關係方面尋求支援，有些人的放鬆是需要找人傾訴，即使未必能夠解決問題，但講出來後會舒服些，有種尋到同路人的感覺。」陳醫生指有些難以放鬆的人，可學習呼吸法、靜觀等方式來協助，讓腦袋停一停，不要圍着某些事情而不停地鑽牛角尖。

若對情緒壓力狀況置之不理，陳醫生指長此下去，很有可能演變成臨床精神病。如早前在社交媒體流傳有一女士突然在地鐵上做瑜伽，或是某男人聽到有人在地鐵咳，便激動上前打人之影片。「當某人突然做出跟平時性格不合，或跟當時的社交環境不合的行為時，其情緒壓力很有可能已經到了臨界點。」陳醫生以橡皮筋作比喻，當拉扯到了極致便會有劇烈的反彈，若情緒處於極度繃緊的狀態，達致臨界點時便會發洩出來。

▲ 香港精神科醫學院副院長（常務）陳國齡醫生建議可從情緒、思維、身體反應等3方面，檢視自身情緒受壓程度。（受訪者提供圖片）

事實上這些發洩行為，對情緒狀況並無幫助。「事後發現這些行為完全不恰當，感到很後悔，責怪自己，再次陷於負面情緒之中。」陳醫生強調在精神壓力方面要早認知、早介入，及早察覺自己問題，避免情緒問題惡化下去。（陳國齡醫生亦跟瑪利灣學校林泳施校長在YouTube的Principal Amy Lam上製作短片，分享家長情緒管理的心得和貼士。）

記者：劉妙賢