【港鐵故障】港鐵油麻地站架空電纜故障完成臨時復修　觀塘及荃灣綫服務回復正常

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港鐵觀塘綫油麻地站附近架空電纜供電設備今日(18日)早上繁忙時間故障，觀塘綫列車服務需要調整；至早上9時許，觀塘綫油麻地站附近的架空電纜設備故障已完成臨時復修，觀塘綫及荃灣綫列車服務逐步回復正常。

港鐵今日（18日）表示，油麻地站附近架空電纜供電設備故障，受事故影響來往黃埔站至油麻地站維持10分鐘一班車；調景嶺站往中環站維持4分鐘一班車；太子站往調景嶺站維持4分鐘一班車；荃灣綫來往方向維持4分鐘一班車。

受事件影響，乘搭使用荃灣綫往觀塘綫的乘客，請於太子站轉車；前往黃埔站和何文田站的乘客，請於油麻地站轉車。乘搭觀塘綫前往中環站的乘客，無需轉車。

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責任編輯：余思嵐