【抗疫治療】碓診康復後仍痰多+咳嗽+腦霧　中醫定點醫治3種新冠後遺症

▲ 歌手陳健安於今年2月17日確診新冠肺炎，依他所頭三天只有乾咳沒有帶痰症狀。

新冠單日確診數字稍有回落之勢，然而不少確診新冠肺炎患者康復後，會出現有3種新冠後遺症：痰多、咳嗽和腦霧。若以中醫角度，連花清瘟膠囊是專門醫治新冠肺炎，而新冠所引發的3種後遺症又如何調理最適合？

▲ 檢測回復陰性的第10天，陳健安在IG表示有腦霧現象。（圖片：IG@on_callstar）

咳嗽因肺活量變小

註冊中醫師吳裕城：「新冠肺炎後遺症在醫學上命名為長新冠，因病毒不只攻擊肺部，人體各器官都有機會被侵襲，自有相對應的症狀和後遺症出現。」

患者的肺部功能會明顯下降，若肺功能損害嚴重，甚至會出現肺纖維化，即肺部組織修復後出現較厚、較硬的疤痕，臨床觀察患者出現毛玻璃病變現象，肺部X光圖片看起來就如同毛玻璃一般的肺實變。其後遺症如肺活量變小，走幾步路已有喘氣情況出現。

▲ 早前香港特區行政長官林鄭月娥到訪香港浸會大學中醫抗疫遠程醫療中心，了解該校為新冠肺炎確診者、密切接觸者及照顧者提供免費中醫預防和診治的服務。（圖片：香港特區政府新聞處）

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確診中期才出現痰多

吳醫師指出在根據臨床數據和觀察中，發現確診Omicron初期症狀以外感風寒病徵爲多，沒有痰，以乾咳，喉嚨如刀割痛、頭疼、低熱、少數中熱、鼻塞等，中醫以一貫宣肺祛風治療方法為主。但到了中期，會出現肺熱、咳嗽、痰多（以黃痰為主），到後期則着重益氣養陰。

如何對症下藥？吳醫師說：「以潤肺化瘀為治療原則，如潤肺的沙參，玉竹、石斛之類的，和活血改善肺纖維化的桃仁、紅花、田七等。若出現氣短促，屬於氣虛下陷兼陽虛者，可使用益氣升提，酌加補陽之藥物，如：黃耆、人參、柴胡、升麻等，需要時可再加麻黃、杏仁、桔梗等宣通肺氣。如康復者出現痰多，可適當服用海蜇、化橘紅、陳皮、雪蛤膏、荸薺等藥食兩用的食療調理。」

▲ 中醫食療中沙參有潤肺功效，有助化痰。

腦霧不能掉以輕心

至於，荷里活影星桂莉芙柏露、香港歌手陳健安公開表示確診後曾有輕微腦霧（Brain Fog）現象，以中醫角度又如何根治？

吳醫師說：「腦霧屬於認知功能障礙，會嚴重影響康復者的日常生活和工作，即使檢測陰性後，仍不可掉以輕心，要好好調養一下。中醫角度可用活血化瘀、補氣、補血或補陽藥物，幫助腦神經、腦微血管修復，或用化痰類藥物幫助代謝廢物排出，亦可酌加麻黃、細辛、辛夷等醒腦藥物，依病人病狀選擇上述適合藥物，協助恢復原有認知功能。平時多食用銀杏葉，有助促進腦部血液循環。」

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▲ 去年桂莉芙柏德露自爆感染新冠肺炎，曾有腦霧現象。（圖片：IG@gwynethpaltrow）

至於一般病後症狀不明顯的確診者，他建議多吃些補氣陰的山藥、扁豆、沙參、玉竹、燕窩等食療。吳醫師認為新冠肺炎疫情變化比較迅速，他結合張簡齋溫病醫術（江蘇省級非物質文化遺產傳統醫藥類）經驗，以中醫「治未病」理論，和配合香港地區性天氣特點，研制增強Omicron新冠肺炎預防藥方。

增強Omicron新冠肺炎預防藥方

吳醫師：「而香港潮濕天氣下，新冠肺炎患者出現不同程度的胃腸功能障礙，取陳皮和薏苡仁理氣化濕和中，並《十神湯》、《參蘇飲》和《桔梗湯》化裁而成。」

▲ 太子參（新華社）

▲ 陳皮（新華社）

材料：太子參10克、蘇葉3克、蒼朮3克、蘆根15克、桔梗3、陳皮6克、生薏苡仁30克 、生甘草6克。 用法：加入1000毫升水，浸泡10至15分鐘，後以大火煮滾後，轉成小火，悶煮約10至20分鐘，當茶飲。 功效：提高機能免疫功能，調整患者免疫狀態；減輕病毒感染後症狀，降低重症病例的發生率。 ＊適用於常態化疫情防控期間成人和小孩預防（小兒用量減半）

＊不適用：孕婦及體質過敏人士。

▲ 吳裕城中醫師：為香港浸會大學划艇隊隊醫和前香港體育學院駐診中醫師。師承南京市級名中醫金小晶教授，國家級名老中醫劉永年教授、于思強醫師等金陵醫派學術繼承人和江蘇省級針灸大家徐恆澤教授。（圖片：被訪者提供）