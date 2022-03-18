【抗疫治療】確診康復後仍痰多+咳嗽+腦霧　中醫推介食療減輕3種新冠後遺症

新冠單日確診數字稍有回落之勢，然而不少確診新冠肺炎患者康復後，會出現有3種新冠後遺症：痰多、咳嗽和腦霧。若以中醫角度，連花清瘟膠囊能醫治新冠肺炎，而新冠所引發的3種後遺症又如何調理最適合？

▲ 檢測回復陰性的第10天，陳健安在IG表示有腦霧現象。（圖片：IG@on_callstar）

病毒攻擊肺部引致咳嗽

註冊中醫師吳裕城：「新冠肺炎後遺症在醫學上命名為長新冠，因病毒不只攻擊肺部，人體各器官都有機會被侵襲，自有相對應的症狀和後遺症出現。」

患者的肺部功能會明顯下降，若肺功能損害嚴重，甚至會出現肺纖維化，即肺部組織修復後出現較厚、較硬的疤痕，臨床觀察患者出現毛玻璃病變現象，肺部X光圖片看起來就如同毛玻璃一般的肺實變。其後遺症如肺活量變小，走幾步路已有喘氣情況出現。

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確診中期才出現痰多

吳醫師指出在根據臨床數據和觀察中，發現確診Omicron初期症狀以外感風寒病徵爲多，沒有痰，以乾咳，喉嚨如刀割痛、頭疼、低熱、少數中熱、鼻塞等，中醫以一貫宣肺祛風治療方法為主。但到了中期，會出現肺熱、咳嗽、痰多（以黃痰為主），到後期則着重益氣養陰。

吳醫師說：「以潤肺化瘀為治療原則，如潤肺的沙參，玉竹、石斛之類的，和活血改善肺纖維化的桃仁、紅花、田七等。若出現氣短促，屬於氣虛下陷兼陽虛者，可使用益氣升提，酌加補陽之藥物，如：黃耆、人參、柴胡、升麻等，需要時可再加麻黃、杏仁、桔梗等宣通肺氣。如康復者出現痰多，可適當服用海蜇、化橘紅、陳皮、雪蛤膏、荸薺等藥食兩用的食療調理。」

腦霧不能掉以輕心

至於，荷里活影星桂莉芙柏露、香港歌手陳健安公開表示確診後曾有輕微腦霧（Brain Fog）現象，以中醫角度又如何治療？

吳醫師說：「腦霧屬於認知功能障礙，會嚴重影響康復者的日常生活和工作，即使檢測陰性後，仍不可掉以輕心，要好好調養一下。中醫角度可用活血化瘀、補氣、補血或補陽藥物，幫助腦神經、腦微血管修復，或用化痰類藥物幫助代謝廢物排出，亦可酌加麻黃、細辛、辛夷等醒腦藥物，依病人病狀選擇上述適合藥物，協助恢復原有認知功能。平時多食用銀杏葉，有助促進腦部血液循環。」

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▲ 去年桂莉芙柏德露自爆感染新冠肺炎，曾有腦霧現象。（圖片：IG@gwynethpaltrow）

至於一般病後症狀不明顯的確診者，他建議多吃些補氣陰的山藥、扁豆、沙參、玉竹、燕窩等食療。吳醫師認為新冠肺炎疫情變化比較迅速，他結合張簡齋溫病醫術（江蘇省級非物質文化遺產傳統醫藥類）經驗，以中醫「治未病」理論，和配合香港地區性天氣特點，研制增強Omicron新冠肺炎預防藥方。

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增強Omicron新冠肺炎預防藥方

吳醫師：「而香港潮濕天氣下，新冠肺炎患者出現不同程度的胃腸功能障礙，取陳皮和薏苡仁理氣化濕和中，並《十神湯》、《參蘇飲》和《桔梗湯》化裁而成。」

材料：太子參10克、蘇葉3克、蒼朮3克、蘆根15克、桔梗3克、陳皮6克、生薏苡仁30克 、生甘草6克。

用法：加入1000毫升水，浸泡10至15分鐘，後以大火煮滾後，轉成小火，悶煮約10至20分鐘，當茶飲。

功效：提高機能免疫功能，調整患者免疫狀態；減輕病毒感染後症狀，降低重症病例的發生率。

＊適用於常態化疫情防控期間成人和小孩預防（小兒用量減半）

＊不適用：孕婦及體質過敏人士。