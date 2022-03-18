【內地醫護】網傳兩地醫護工作分工不均　醫管局：雙方一起負責臨床護理工作

▲ （湯致遠攝）

本港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，有數以百計內地醫護陸續抵港支援抗疫，網上流傳內地醫護與香港醫護合作的工作分配表，當中被指有分工不均情況。根據網上流傳的照片，兩地醫護採取「協同模式」工作開展初期，內地護士負責量度維生指數、更換尿片、餵食、抽血、快速抗原測試等工作；而醫管局護士負責派發及注射藥物。

醫管局昨晚(17日）表示，醫管局與內地援港醫療隊就於新冠治療中心（亞博館）的醫療工作，雙方近日積極討論協商，務求盡快開展互相協作服務病人。上周第一批內地資深護理主任和醫管局護士團隊在初期演練時，因應分階段熟悉系統及工作流程，擬定分工計劃，作為壓力測試。

當局指，現時，內地及香港護理團隊已完成對接討論，雙方達成共識，並將一起負責臨床護理工作，香港醫護團隊會與內地團隊肩並肩工作，共同為香港病人提供專業護理服務。

▲ 網傳兩地醫護工作分工不均。（網上圖片）

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責任編輯：余思嵐