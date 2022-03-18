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【縱火案】順天邨升降機大堂雜物著火　初步指起火原因有可疑

社會 09:31 2022/03/18

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順天邨火燒升降機大堂雜物。（資料圖片）

秀茂坪發生縱火案，有大廈的升降機大堂起火，初步調查相信起火原因有可疑。

事發在順天邨天權樓，警方今日（18日）凌晨12時50分接報，指一個大廈升降機大堂有雜物起火，住戶將火救熄。案件中無人受傷，毋須疏散。

警方稱，初步調查相信起火原因有可疑，案件列作縱火，交由秀茂坪警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。


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責任編輯：余思嵐

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