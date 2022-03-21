招商永隆「私人財富管理」服務：立足三大優勢　助力十年飛越成長

自1933年永隆銀號成立起，招商永隆銀行屹立香港已近90年，是本港最具悠久歷史的華資銀行之一。2012年，該行為中國內地跨境和香港高淨值客戶正式推出專業私人財富管理服務,招商永隆「私人銀行」服務和招商永隆「私人財富管理」服務成為母行招商銀行在港唯一高端財富管理平台。十年間，招商永隆「私人財富管理」服務高速發展，精心打磨服務流程，提升客戶體驗，並提供一體化財富管理服務，除了支持客戶個人與家族財富的增值與傳承，還可為企業打造基於上市流程的全套公司金融方案，如今已成為近兩萬名客戶與數百家企業共同選擇的專業跨境金融平台。不僅建立了良好的市場及客戶口碑，更贏得諸多金融類獎項肯定。



招商永隆銀行副總經理李琦透露，招商永隆「私人財富管理」服務呈飛躍式成長，是基於對自身三大優勢的挖掘與創新。

▲ 招商永隆「私人財富管理」中心

優質環球金融服務：深耕香港、熟悉中國內地、連接全球



背靠母行招商銀行強大支持，招商永隆「私人財富管理」服務為每位客戶配備由資深本地客戶經理、中國內地招商銀行客戶經理，及投資、法律、稅務等領域顧問共同組成的專業服務團隊。憑藉自身熟悉兩地監管和市場環境的優勢，及對華人高淨值客群需求的深刻理解，最大程度減輕客戶因語言和文化差異導致的持續磨合成本；並整合資源，在幫助客戶把握中國內地經濟發展機遇的同時，連接世界金融市場。作為首批可提供「跨境理財通」服務的銀行，招商永隆銀行與母行招商銀行（本行之中國內地夥伴銀行）力求在產品及服務等各方面持平匹配，讓客戶享受到無障礙的環球財富管理體驗。



除提供高效優質的金融服務外，該行一直秉承「最懂你、最高效、最有溫度」的服務價值觀，堅持想客戶所想，更想客戶未想。近期面對疫情爆發，招商永隆銀行第一時間作出響應，推出「招商永隆銀行客戶十大暖心方案」，包括在疫情爆發初期為客戶提供稀缺新冠測試包，以及更具效率的投融資服務等，攜手同心，共度難關。



多元產品、多元渠道：一站式滿足高淨值客戶財富需求

招商永隆銀行及其附屬公司可提供存款、貸款、保險、基金、外匯、債券、信託、證券交易 、物業管理等金融服務，多樣性高居本港前列。憑此優勢，該行可為客戶臻選全球市場的個人及企業財富管理産品，甚至開發個性化產品，一站式照顧高淨值客戶複雜的理財需求。相比與諸多第三方機構合作，服務更流暢高效，更好保障客戶私隱。



另外，該行還設置多元服務渠道，隨時隨地響應客戶需求。透過線下網點、境內外雙客戶經理團隊、「招商永隆銀行一點通」手機APP、智能客服、網上銀行、電話銀行等打造全包圍式服務環境，客戶足不出戶亦可連接本行，享受優越的高端理財服務。



全週期公私聯動整體解決方案：助力客戶「永遠興隆」



依托招商永隆銀行多元牌照優勢，招商永隆「私人財富管理」服務彰顯其投商私行一體化優勢，將高淨值客戶在「個人、家族、企業、社會」方面複雜的財富管理需求納入通盤考慮。該行會基於客戶自身需求，為企業高管與股東，度身定制顧問式資產配置方案或資產委託管理方案，及提供上市前/後公開募股（Pre/Post-IPO）、信託和家族信託服務，幫助客戶盡早規劃、實現跨代財富傳承。



除了提供高端個人理財方案以外，在企業不同重要節點，該行亦會提供更具針對性的公司金融服務。從協助H股上市審批、搭建紅籌架構，到員工持股計劃（ESOP）股權激勵計劃和首次公開募股（IPO）收款，一站式解決客戶上市過程中最為關心的事宜，同時，亦可為合作企業批量開立員工個人及投資賬戶，便利機構日常經營。招商永隆銀行在債券發行承銷、證券託管、金融市場等公司金融業務的近年來發展勢頭良好。根據Refinitiv公佈的最新資料,截至2021年底，該行在香港市場牽頭兼簿記行中再度排名第二。2021年，在協助企業客戶在港掛牌上市業務方面，該行參與度佔市場總規模20%。真正做到打通個人、公司和信託賬戶，一體化滿足個人與公司在投融資、保障與傳承乃至回報社會等方面的需求。

該行的十週年廣告中，璀璨光路連通兩岸城市群，十周年紀念標識，由形似無限符號（∞）的10與加號組成，表達招商永隆「私人財富管理」服務不斷自我超越的無窮可能、為客戶連接財富與世界的信念，以及為客戶創造更大價值的承諾。十年，是時間坐標的刻度，更是下一座想與您攜手征服更高山峰的起點。未來，該行將通過持續優化與母行招商銀行的跨境聯動流程，進一步升級客戶服務體驗，打造為客戶創造更大價值的跨境高端客戶首選銀行。從下個十年到更遠的未來，招商永隆「私人財富管理」服務將與您成就更多。

借定唔借？還得到先好借！產品及服務受相關條款和細則約束。

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