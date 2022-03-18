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【金宵大廈2】李施嬅陳山聰再續未了緣　《金宵大廈2》迎戰《反起跑線聯盟》《冥冥之中》

娛樂 10:45 2022/03/18

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《金宵大廈2》來了。

TVB劇集《金宵大廈》於2019年播出時引起熱話，被讚題材新鮮、故事吸引。《金宵大廈》平均收視達27點，而且更令主角陳山聰、李施嬅人氣急升，不但憑劇中角色奪得「最受歡迎電視拍檔」獎項，而當中演「王敏儀」一角的趙希洛亦獲得「最佳女配角」獎項。

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《金宵大廈2》將於4月4日播出

《金宵大廈2》繼續有陳山聰、李施嬅、趙希洛等參演，不少觀眾亦追問何時播出續集，可是檔期更改幾次仍未出街。

本來《飛虎3壯志英雄》後，由陳展鵬主演《黯夜守護者》接捧，但今日傳出TVB變陣，由《金宵大廈2》接捧於4月4日推出，《金宵大廈2》監製葉鎮輝接受媒體訪問亦不直接否認此事。

今次的《金宵大廈2》同樣以單元形式播放，當中包括《對倒》、《雙魚》、《姐姐》、《七樓半》、《城寨英雄GO!》、《嫁衣》、《原點》、《訪客》、《吃播》、《OPPA》貫穿整套劇，而且題材懸疑相信必具追看性，令不少觀眾相當期待。

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兩台對撼？

至於，由陳展鵬、陳煒及陳敏之領銜主演的《黯夜守護者》原定於4月4日9點半黃金檔期播出，現時因為《金宵大廈2》搶閘面世，所以《黯夜守護者》推遲到5月播，至於一度被傳會播出由何廣沛、江嘉敏、蔣志光、朱智賢的《食腦喪B》，則安排於4月18日8點半出街。

有網民指，今次《金宵大廈2》搶閘播出加上及後的劇集安排，或是為了對撼Viu TV由梁詠琪、潘燦良、周家怡主演的劇集《反起跑線聯盟》，及由郭羨妮、潘燦良、劉心悠主演劇集《冥冥之中》，不過無論如何，良性競爭令大家進步，引起追劇潮，對娛樂事業及觀眾始終都是好事。

撰文 : TOPick柴犬出動

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