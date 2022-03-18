【封區檢測】多幢大廈污水檢測呈陽性被圍封強檢　涉觀塘和樂邨三廈、將軍澳健明邨健晴樓等【不斷更新】

▲ 大廈居民強檢。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，看不到疫情有開始向下趨勢，呼籲市民切勿鬆懈。

【17:05】香港仔鴨脷洲邨利福樓圍封強檢

香港仔鴨脷洲邨利福樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

目標是在明日（19日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:00】觀塘和樂邨平安樓、泰安樓和義安樓圍封強檢

觀塘和樂邨平安樓、泰安樓和義安樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

目標是在明日（三月十九日）上午約十一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:00】屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封強檢

屯門蝴蝶邨蝶心樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

目標是在明日（19日）約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。



【16:45】黃大仙彩雲（二）邨啟輝樓圍封強檢

黃大仙彩雲（二）邨啟輝樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。」

目標是在明日（19日）下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:05】葵涌大窩口邨富民樓圍封強檢

葵涌大窩口邨富民樓污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，當局懷疑在大廈內有隱形患者，自下午4時起，圍封大廈，不包括位於地下的商鋪。受檢人士須於今晚9時前接受檢測。

政府目標是在明日約中午12時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。



【16:00】將軍澳健明邨健晴樓、屯門寶田邨第四座圍封強檢

政府自下午4時起，限制屯門寶田邨第四座及將軍澳健明邨健晴樓為「受限區域」。

其中寶田邨第四座圍封範圍不包括地下8號室；受檢人士須於今晚9時前接受檢測。政府目標是在明日約中午12時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

健晴樓圍封範圍則不包括健明邨物業服務辦事處。受檢人士須於今晚10時前接受檢測。政府目標是在明日下午約1時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府發言人表示，上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【15:20】黃大仙彩雲（一）邨飛鳳樓約10.5%住戶染疫

黃大仙彩雲（一）邨飛鳳樓840名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現88宗初步陽性檢測個案和7宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約390戶，當中約30戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【15:08】屯門寶田邨第五座有7人未進行強制檢測

屯門寶田邨第五座上午約11時完成強制檢測行動。政府共檢查了302名受檢人士的檢測報告，發現有7人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約2時完成。

【15:05】葵涌大窩口邨富邦樓圍封強檢

葵涌大窩口邨富邦樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

目標是在明日（19日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:54】香港仔鴨脷洲邨利怡樓1人未進行強制檢測

香港仔鴨脷洲邨利怡樓今早完成強制檢測行動。政府共檢查了約240名受檢人士的檢測報告，發現有1人未進行強制檢測，已向他發出強制檢測令，相關執法行動於下午約1時完成。

【14:30】黃大仙彩雲（一）邨白鳳樓及玉麟樓約15.6%住戶染疫

黃大仙彩雲（一）邨白鳳樓及玉麟樓今日下午1時完成封區強檢，期間1,890人接受檢測，發現296宗初步陽性檢測個案和24宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約660戶，當中56戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進

【13:26】屯門寶田邨第五座約6.7%住戶染疫

屯門寶田邨第五座於今日上午約11時完成強制檢測行動，827名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現57宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪1,008戶，當中286戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:09】屯門湖景邨湖暉樓約10.1%住戶中招

屯門湖景邨湖暉樓昨被圍封強檢，政府今日下午約12時30分完成強制檢測行動，其間約1,350名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現136宗初步陽性檢測個案和42宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約730戶，當中183戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:45】蝴蝶邨蝶聚樓約11.4%住戶中招

屯門蝴蝶邨蝶聚樓昨圍封強檢，政府今午12時完成強制檢測行動，期間共有約1,180人接受檢測，當中共發現134宗初步陽性檢測個案和22宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約910戶，當中118戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府共檢查了約280名受檢人士的檢測報告，發現有5人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【12:25】香港仔鴨脷洲邨利怡樓6.5%住戶染疫

香港仔鴨脷洲邨利怡樓昨被指明為「受限區域」，政府今早約11時30分完成強制檢測行動，共有約940人接受檢測，當中共發現61宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約510戶，當中30戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:55】深水埗富昌邨富凱樓及富怡樓約10%住戶染疫

深水埗富昌邨富凱樓及富怡樓昨被列作「受限區域」，政府今日上午約11時45分完成強制檢測行動，其間約527名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現54宗初步陽性檢測個案和4宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪280戶，當中39戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府共檢查了約101名受檢人士的檢測報告，發現有8人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【11:55】沙田隆亨邨賞心樓9%住戶中招

沙田隆亨邨賞心樓昨被圍封強檢，政府今日上午約11時30分完成強制檢測行動，其間約1,320名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現120宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪725戶，當中38戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府也檢查了約240名受檢人士的檢測報告，發現有11人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

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責任編輯：TOPick港聞組