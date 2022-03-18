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【封區檢測】屯門寶田邨第五座揪57宗初步陽性個案　湖景邨湖暉樓約10.1%住戶中招【不斷更新】

社會 13:41 2022/03/18

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大廈居民強檢。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，看不到疫情有開始向下趨勢，呼籲市民切勿鬆懈。

【13:26】屯門寶田邨第五座約6.7%住戶染疫

屯門寶田邨第五座於今日上午約11時完成強制檢測行動，827名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現57宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪1,008戶，當中286戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:09】屯門湖景邨湖暉樓約10.1%住戶中招

屯門湖景邨湖暉樓昨被圍封強檢，政府今日下午約12時30分完成強制檢測行動，其間約1,350名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現136宗初步陽性檢測個案和42宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約730戶，當中183戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:45】蝴蝶邨蝶聚樓約11.4%住戶中招

屯門蝴蝶邨蝶聚樓昨圍封強檢，政府今午12時完成強制檢測行動，期間共有約1,180人接受檢測，當中共發現134宗初步陽性檢測個案和22宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約910戶，當中118戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:25】香港仔鴨脷洲邨利怡樓6.5%住戶染疫

香港仔鴨脷洲邨利怡樓昨被指明為「受限區域」，政府今早約11時30分完成強制檢測行動，共有約940人接受檢測，當中共發現61宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約510戶，當中30戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:55】深水埗富昌邨富凱樓及富怡樓約10%住戶染疫

深水埗富昌邨富凱樓及富怡樓昨被列作「受限區域」，政府今日上午約11時45分完成強制檢測行動，其間約527名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現54宗初步陽性檢測個案和4宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪280戶，當中39戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:55】沙田隆亨邨賞心樓9%住戶中招

沙田隆亨邨賞心樓昨被圍封強檢，政府今日上午約11時30分完成強制檢測行動，其間約1,320名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現120宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪725戶，當中38戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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