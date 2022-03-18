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【天氣預測】下周一起雲量增多及有幾陣驟雨　下周四新界地區早上氣溫跌至15度

社會 10:05 2022/03/18

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本港地區今日天氣預測 大致天晴。（梁偉榮攝）

天文台今日（18日）表示，今早多個地方有霧，當中港內能見度降至200米以下，航海人士要注意安全。天氣回暖，最高氣溫約28度，本港受一股潮濕的海洋氣流影響，雲層示不厚實，預料日間就陽光不錯。展望明天相當溫暖，而下周初雲量增多及有幾陣驟雨。

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天文台預測今日本港地區大致天晴，早上有霧，日間炎熱，吹微風。展望明日相當溫暖。下周初雲量增多及有幾陣驟雨。明日日間相當溫暖，下周初起大致多雲，有幾陣驟雨。預料一道冷鋒將在下周中期抵達本港，天氣轉涼及有驟雨。

根據天文台9天天氣預報，下周日至周二大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，晚上沿岸有薄霧。而下周三至周五則多雲，間中有驟雨，天氣轉涼，初時局部地區有雷暴。

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責任編輯：余思嵐

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