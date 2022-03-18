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【第五波疫情】恒生銀行黃埔新邨分行暫停服務　中銀香港樂富分行暫停營業【不斷更新】

社會 10:12 2022/03/18

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恒生銀行黃埔新邨分行員工確診，今起暫停服務。（資料圖片）

第五波疫情持續，各行各業服務因有員工確診，而需要暫停營業。

【10:10】

中銀香港表示，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，今日起樂富分行將暫停營業，直至另行通知。

另外，5家分行將恢復營業，包括深水埗分行、沙田分行、葵涌廣場分行、長發邨分行，以及東薈城銀行服務中心。

【09:47】

恒生銀行今日（18日）表示，因應員工確診，黃埔新邨分行由今天起暫停服務，直至另行通知。相關員工最後上班日期為3月16日。

銀行表示，會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上述分行進行深層清潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

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記者：黃穎津

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