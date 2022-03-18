【第五波疫情】林鄭：對於內地援港人員致以萬分感謝　認為兩地醫護分工不應由外人評價【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（18日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括勞工及福利局局長羅致光，料將交代新冠疫情下的就業情況及就業支援。

【11:40】

被問及放寬社交距離措施有沒有時間表，以增商界企業信心，林鄭指，任何人對於特區政府有批評可以理解，她亦接受批評，每天改善，但強調公共衛生政策需要市民配合。她說，當然支援措施不能持久，企業會看不到前景，政府期望藉「保就業計劃」讓僱主看到信心。

【11:38】

羅致光稱，相比起2003年6月8.5%的失業率，港府自推出「保就業計劃」後，2021年失業率回升得很快，希望透過「保就業計劃」鼓勵中小企，保障就業。

【11:32】

林鄭表示，楣全民檢測措施方面，她會詳細考慮兩地專家意見，不久的將來會公布，但今天未能交代詳情。

林鄭說，十分尊重發問的自由，但希望記者針對「2022年保就業」及「臨時失業支援計劃」發問。

【11:27】

對於網上流傳兩地醫護分工，林鄭表示，全香港社會對於中央支援香港抗疫，必須感恩。對於內地人員對於工作環境需要重新適應，她致以萬分感謝。她說，兩地早已有共識協助或混合模式，分工已協調，不應該由外人評價。她重申，醫護均是白衣天使，對於內地團隊專業精神充滿信心。

【11:25】

林鄭形容，「2022年保就業」是撐企業、保就業、提振信心的舉措。

【11:20】

「2022年保就業」特點：

1. 時期：2022年5月、6月、7用，透過僱主發放

2. 月入低過3萬元僱只獲得工資補貼，補貼劃一定在8000元

3. 僱主可提出獲資助傭員人數

4. 資助期聘用不少過提出獲資助僱員的數目

5. 剔除大型超市、藥房、銀行、速遞、廣播業等企業申請

【11:12】

林鄭指，2020年推出的「保就業計劃」，補貼總額達900億元，惠及15萬名僱主，195萬名僱員，有效防止結業潮。

2020年保就業聚焦受第五波疫情直接或受間接影響人士，主要資助中小企，並作出以下改善：

1. 設定受惠人士僱員工資上限

2. 進一步剔除某些行業申請資格

3. 工資補貼必須用在僱員身上

【11:12】

林鄭指，港府主要靠3個支撐維持經濟：

1. 港府先後推出六輪防疫抗疫基金，涉款1200億元

2. 2020年推出的「保就業計劃」，補貼總額達900億元

3.《財政預算案》的抒困措施

【11:08】

「臨時失業支援計劃」下周三申請，為期3星期。申請人去年第四季內至少一個月有工作，提交申請前要連續30天內沒有工作。港府亦會接受無強積金戶口人士的申請。

【11:04】

林鄭指，特區政府要盡力遏止失業率繼續上升，港府擬推兩項支援措施。其一是「臨時失業支援計劃」，擬動用30億，估計協助30萬短期失業人士。另港府計劃再推「保就業計劃」，料惠及110萬至130萬僱員，資助額260億至310億元。

最新熱門影片：【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick 港聞組