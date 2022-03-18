【第五波疫情】特首料今年首季失業率更惡劣　盼新一輪保就業可「鬥力」遏升幅

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（18日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括勞工及福利局局長羅致光，交代新冠疫情下的就業情況及就業支援。

【12:00】

林鄭再次澄清，網上流傳的全民檢測細節並不是事實，港府仍在細化相關方案。她又稱，全民檢測不是等中央「拍板」，但香港如推行全民檢測，需要中央支援，強調港府負起抗疫工作的主體責任。她說，內地醫護人員志氣高昂，對於他們到來表示十分感激。

【11:55】

林鄭指，昨天公布的失業率涵蓋的時期為2021年12月至今年2月，由於去年12月本港巿道仍然暢旺，預期下一次公布的失業率為更高，推出新一輪保就業計劃，目的是「鬥力」遏止失業率升幅。

【11:44】

對於有記者因早前提問有關投訴內地醫護渠道，而引起社會熱議，林鄭表示，難以就個別事件評論香港新聞自由，稱本港新聞自由受《基本法》保障。林鄭強調，內地醫護到港協助香港並不容易，他們在廣東均有自己工作及家人，他們放下所有自己事情，到港拯救生命，在不理想的環境每天不停工作，甚至忙到未能去洗手間。她說，可以詢問關於內地醫護援港的部署及貢獻，但不應藉此衍生一個政治事件，甚至牽連新聞自由。

【11:40】

被問及放寬社交距離措施有沒有時間表，以增商界及企業信心，林鄭指，任何人對於特區政府有批評可以理解，她亦接受批評，每天改善，但強調公共衛生政策需要市民配合。她說，支援措施不能持久，企業會看不到前景，政府期望藉「保就業計劃」，讓僱主看到信心。

【11:38】

羅致光稱，相比起2003年6月8.5%的失業率，港府自推出「保就業計劃」後，2021年失業率回升得很快，希望透過「保就業計劃」鼓勵中小企保障就業。

【11:32】

林鄭表示，就著進行全民強制檢測時機，她會詳細認真考慮兩地專家意見，不久的將來會公布會如何進行、何時進行，但今天到交代的階段。

林鄭說，十分尊重發問的自由，但希望記者針對「2022年保就業」及「臨時失業支援計劃」發問。

【11:27】

對於網上流傳兩地醫護分工，林鄭表示，全香港社會對於中央支援香港抗疫，必須感恩。對於內地人員需要重新適應工作環境，她致以萬分感謝。她說，兩地早已有共識，內地醫護以協助或混合模式支援香港，兩方分工已協調，她覺得不應該由外人「以一張紙」評價。她重申，醫護均是白衣天使，她對於內地團隊專業精神充滿信心。

【11:25】

林鄭形容，「2022年保就業」是撐企業、保就業、提振信心的舉措。

【11:20】

「2022年保就業」特點：詳情即看 : 【下一頁】

1. 為僱員提供3個月的工資補貼，涵蓋時段為2022年5月、6月、7月，透過僱主發放

2. 只有月入低過3萬元僱員獲得工資補貼，每名全職僱員每月補貼劃一定在8000元

3. 僱主可提出獲資助傭員人數，但不能超過指定人數，當局會參考上一次「保就業計劃」的上限

4. 受惠企業在資助期，須聘用不少於獲資助僱員的數目，工資補貼必須用於僱員工資

5. 剔除大型連鎖超市、大型藥房、物業管理公司、銀行、金融機構、速遞派送商、廣播業等企業申請

【11:16】

林鄭指，2020年推出的「保就業計劃」，補貼總額達900億元，惠及15萬名僱主，195萬名僱員，有效防止結業潮。

「2022年保就業」聚焦受第五波疫情直接或受間接影響人士，主要資助中小企，並作出以下改善：

1. 設定受惠人士僱員工資上限

2. 進一步剔除並無受疫情影響的行業

3. 工資補貼必須用在僱員身上

【11:12】

林鄭指，港府主要靠3個支柱支撐經濟：

1. 港府先後推出六輪防疫抗疫基金，涉款1200億元

2. 2020年推出的「保就業計劃」，補貼總額達900億元

3.《財政預算案》的抒困措施，包括消費券

【11:08】

「臨時失業支援計劃」下周三起接受申請，為期3個星期。受僱於被港府勒令關閉的處所，或經營受限制的餐飲處所，因而被僱主要求短暫停工的僱員，亦可提出申請。詳情即看 : 【下一頁】

申請條件：

1. 申請人第四季內至少有一個月在香港工作，月入介乎2,700元至3萬元

2. 申請人提交申請前要連續30天內沒有工作。港府亦會接受無強積金戶口人士的申請。

【11:04】

林鄭指，特區政府要盡力遏止失業率繼續上升，港府擬推兩項支援措施。其一是「臨時失業支援計劃」，擬動用30億，估計協助30萬短期失業人士。另港府計劃再推「保就業計劃」，料惠及110萬至130萬僱員，資助額達260億至310億元。

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責任編輯：TOPick 港聞組