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【臨時失業支援】 港府擬動用30億元支援短期失業人士　下周三接受申請

社會 11:15 2022/03/18

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本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（18日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括勞工及福利局局長羅致光及政策創新與統籌辦事處總監何珮玲。

林鄭月娥指，將為短暫失業合資格人士提供臨時失業支援，涉款30億元，料惠及30萬短期失業人士。計劃無論是全職、兼職、自僱都可申請。而本次計劃更擴大受惠人士，現受僱被勒令關閉的處所，因而被僱主要求短暫停工的僱員都可提出申請，申請時間由3月23日起，為期3星期。

申請人須符合以下兩點：

  • 去年第四季至少1個月於香港工作，月薪為2,700至30,000元。
  • 申請人遞交申請前，至少連續30天沒有工作，當局會用強積金紀錄核實，亦接受無強積金紀錄人士申請，但這些人士要提供其他資料以供核實，詳情將於下午公布。

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記者：黃穎津

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