【援港醫護】內地援港醫護不派藥注射致內地網民不滿　林鄭月娥：外面人不應以一張紙評價

▲ 行政長官林鄭月娥。

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（18日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括勞工及福利局局長羅致光及政策創新與統籌辦事處總監何珮玲。

近日傳出內地援港醫護與本地醫護在協作模式下的分工，其中內地醫護須負責量度維生指數、更換尿片、餵食、抽血、快速抗原測試等工作；而醫管局護士負責派發及注射藥物。有關分工被內地網民詬病。

林鄭月娥回應，全港社會對中央支援抗疫，從物資到內地團隊到港，都必須感恩，對內地醫護千里迢迢來港，工作環境要重新適應萬分感謝。她表示，因醫管局與內地先頭部隊經商討後決定以協作模式合作，協作過程會涉及分工，亦經兩地團隊同意，外面人不應「以一張紙評價」。

她形容兩地醫護都是「白衣天使」，以救人為宗旨，都會全心全意服務病人。她指內地醫護能為病人提供治療，減重症減死亡，對內地醫護充滿信心，指他們皆來自三甲醫院，亦曾參與武漢等地的抗疫工作，相信他們能發揮長處援助香港。

就早前有記者因提問投訴內地醫護渠道而引起社會熱議，林鄭月娥又表示，香港新聞自由受基本法保障，難就個別事件討論。她向大眾市民及傳媒呼籲，來自內地的醫護來港幫助是很艱難的事，他們在內地有自己的工作、家庭，他們放棄工作及家庭來港救治病人，而且他們工作地方並非正式醫院，而是亞博的臨時醫院，他們是在一個閉環環境工作，每日搭巴士由酒店到亞博，採取內地的嚴格標準，穿着保護衣連續工作4小時，甚至沒有時間上洗手間。她表示，穿着繁重保護衣4小時工作已是上限，為何要再不斷區分香港與內地的醫護人員。她指大眾可以問問題，知道內地醫護的貢獻及日常工作、但不要將中央援港的事宜，牽連政治及新聞自由。

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記者：黃穎津