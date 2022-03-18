【高空擲物】將軍澳小童疑貪玩扔玩具落街　網民慨嘆：疫情下細路都壓力爆煲

▲ 小童疑貪玩扔玩具落街爬上窗框。

第五波疫情未有緩和跡象，小朋友停課在家難免感到沉悶，無聊之下或會做出一些危險行為，家長要小心留意。近日有將軍澳街坊拍攝到有小朋友高空擲物，把玩具拋落街，甚至爬上窗框邊看著玩具跌落地的情況。

最新影片︰

有網民於facebook群組《將軍澳主場》上載影片，其對面住宅有小朋友獨自在房間內，把手上玩具亂拋落街，玩具在空中散開不同部件跌落。小朋友其後更爬上窗框邊，伸頭出外看看玩具跌落街的情況，其後再返回室內。

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不少網民紛紛留言指，在疫情下大人、小朋友都被困多月，壓力爆煲，亦有網民認為，小朋友這樣爬上窗很危險，提醒家長要留意小朋友安危。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳