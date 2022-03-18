  • 26°C
香港時間 : 2022318日 (週五) 11:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高空擲物】將軍澳小童疑貪玩扔玩具落街　網民慨嘆：疫情下細路都壓力爆煲

育兒經 10:48 2022/03/18

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

小童疑貪玩扔玩具落街爬上窗框。

第五波疫情未有緩和跡象，小朋友停課在家難免感到沉悶，無聊之下或會做出一些危險行為，家長要小心留意。近日有將軍澳街坊拍攝到有小朋友高空擲物，把玩具拋落街，甚至爬上窗框邊看著玩具跌落地的情況。

最新影片︰

有網民於facebook群組《將軍澳主場》上載影片，其對面住宅有小朋友獨自在房間內，把手上玩具亂拋落街，玩具在空中散開不同部件跌落。小朋友其後更爬上窗框邊，伸頭出外看看玩具跌落街的情況，其後再返回室內。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

不少網民紛紛留言指，在疫情下大人、小朋友都被困多月，壓力爆煲，亦有網民認為，小朋友這樣爬上窗很危險，提醒家長要留意小朋友安危。點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【缺德父母】家長帶出疹BB去健康院睇醫生　職員斥有心隱瞞︰請保障其他小朋友
17:18 2022/03/17
【缺德父母】家長帶出疹BB去健康院睇醫生　職員斥有心隱瞞︰請保障其他小朋友
【校長爸爸】從會計出身的校長爸爸 陳狄安教3女理財先分析「機會成本」　
14:36 2022/03/17
【校長爸爸】從會計出身的校長爸爸 陳狄安教3女理財先分析「機會成本」　
【育兒心得】郭晶晶霍啟剛貼地育兒不溺愛　一張汽車安全座椅洩露豪門秘密
15:49 2022/03/16
【育兒心得】郭晶晶霍啟剛貼地育兒不溺愛　一張汽車安全座椅洩露豪門秘密

你可能感興趣

【缺德父母】家長帶出疹BB去健康院睇醫生　職員斥有心隱瞞︰請保障其他小朋友
17:18 2022/03/17
【缺德父母】家長帶出疹BB去健康院睇醫生　職員斥有心隱瞞︰請保障其他小朋友
【校長爸爸】從會計出身的校長爸爸 陳狄安教3女理財先分析「機會成本」　
14:36 2022/03/17
【校長爸爸】從會計出身的校長爸爸 陳狄安教3女理財先分析「機會成本」　
【育兒心得】郭晶晶霍啟剛貼地育兒不溺愛　一張汽車安全座椅洩露豪門秘密
15:49 2022/03/16
【育兒心得】郭晶晶霍啟剛貼地育兒不溺愛　一張汽車安全座椅洩露豪門秘密
家庭教育 家庭關係 網絡熱話 將軍澳 兒童健康

最高瀏覽

【女神拍拖】鄭欣宜新戀情曝光　髮型師做煙幕男友身份為花店老闆
11:25 2022/03/17
【女神拍拖】鄭欣宜新戀情曝光　髮型師做煙幕男友身份為花店老闆
【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場
14:03 2022/03/17
【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場
【移居加國】曾決心戒酒挽救婚姻危機 章志文為兒子告別TVB移民加國　
12:46 2022/03/17
【移居加國】曾決心戒酒挽救婚姻危機 章志文為兒子告別TVB移民加國　