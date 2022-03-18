【懲教署】懲教署下周四起重啟親友探訪安排　訪客須進行快測及使用疫苗通行證

▲ 懲教署下周四起重啟親友探訪安排。（資料圖片）

懲教署今日（18日）表示，該署在過往數星期採取一系列緊急措施，遏止新冠肺炎在監獄內迅速蔓延。署方決定於3月24日至4月24日期間有限度重啓親友探訪安排。

懲教署指，透過每天進行的快速抗原測試、減少院所內人流接觸及安排確診在囚人士及其密切接觸群組於隔離中心及「方艙」設施接受觀察及治療，署方初步遏止疫情在懲教院所內幾何級數爆發，被發現確診個案亦由高峰期（2月28日至3月6日）的每天平均超過140人，回落至本星期每天平均約75人（主要來自密切接觸群組）。現時約有850名確診在囚人士正接受隔離和治療，累計約1,630名在囚人士康復。在這些個案中，只有2名在囚人士因其他疾病送往公立醫院治療，其餘個案病徵輕微，無需送院。

職員方面，因確診或為密切接觸者而不能上班的人數亦由高峰期每天平均約1,000人（2月28日至3月6日），回落至本星期每天平均約500人。

惟署方指，考慮社區感染個案持續高企及獄內疫情瞬間反彈的風險，現階段不可能全面恢復所有親友探訪，但為了平衡在囚人士的更生需要，署方決定於3月24日至4月24日期間有限度重啓親友探訪安排，並實施以下新措施：

期間還押在囚人士只可接受2次親友探訪，每次只限1名訪客

期間定罪在囚人士只可接受1次親友探訪，每次只限1名訪客

訪客須於探訪當天自行進行快速抗原測試並取得陰性結果，在到達懲教院所後經「健康申報表」申報有關測試結果

除獲豁免人士外，訪客須出示已接種最少一劑新型冠狀病毒病疫苗的紀錄及使用「安心出行」流動應用程式登記，方可獲准進入懲教院所進行探訪

以上探訪安排或會因監獄內疫情發展而有所變更，訪客必須留意署方發出的公告和部門網頁。此外，公務探訪亦會於3月24日至4月24日有限度恢復，期間訪客必須透過「公事探訪電子預約服務」進行預約申請並收到確認，以及遵從上述安排，方可獲准進入懲教院所進行探訪。

各訪客亦必須留意，所有確診在囚人士或其密切接觸群組必須接受隔離治療及觀察，不能接受探訪。已登記懲教署流動應用程式的使用者，可透過應用程式查詢在囚人士是否可以接受探訪，訪客亦可預早致電相關院所的更生事務組或探訪室（電話號碼可參閱部門網頁），或懲教署熱線2511 3511向職員查詢在囚人士的最新情況。如在囚人士於上述期間因確診或屬密切接觸群組而未能接受探訪，他們仍可獲准接收認可交來物品一次，有關認可交來物品的種類和上限，可參考懲教署網頁的資料。

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記者：黃穎津