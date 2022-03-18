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【新冠失眠】疫情嚴峻影響生活及睡眠質素　中大10招對抗疫下失眠

社會 10:22 2022/03/18

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疫情嚴峻打亂市民生活及睡眠質素，中大教路10招對抗「新冠失眠」。（中大提供）

新冠疫情嚴峻，不但嚴重打亂了市民的日常生活，亦直接影響了夜間的睡眠質素，導致很多人出現輾轉難眠的情況。這種在疫情下出現的失眠現象稱為「新冠失眠」（Coronasomnia 或 Covid-somnia）。在疫情下保證優質睡眠尤為重要，因為充足睡眠能夠提升免疫力，提升身體裡的 「防火牆」，免受病毒入侵。

    點擊圖片放大
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適逢今天（18日）是世界睡眠日，今年的主題為「優質美眠帶來健康心靈與幸福世界」，強調優質睡眠是身心健康的重要元素，亦是改善身心靈的重要橋梁。中大特意分享以下幾招，助你市民對抗「新冠失眠」：

  • 保持規律的睡眠。固定時間起床和睡覺。
  • 日間拉開窗簾，吸收陽光，有助調節生理時鐘。
  • 在家亦要保持運動。
  • 避免午睡。
  • 睡前避免飲含咖啡因飲品。
  • 不在床上做與睡眠無關的事情，如工作。
  • 睡前減少使用電子設備。
  • 如不能入睡，不要強逼自己睡覺。應離開床，進行一些放鬆的事情，有睡意才返回床睡覺。
  • 睡前一小時給自己一段放鬆的時間。
  • 利用音樂或閱讀等放鬆心情。

如你想獲取更多關於健康睡眠資訊，請瀏覽中大醫學院李朝江家族睡眠檢查室專頁

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

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責任編輯：陳麗娜

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