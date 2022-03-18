【酒店優惠】香港W酒店網店　新推多項飲食水療健康優惠 【附訂購連結】

▲ 香港W酒店網店新推各飲食及水療護理與健康商品優惠。(酒店提供 )

香港W酒店最新出網上商店優惠，讓大家安坐家中也能過著「努力工作、盡情玩樂、永不疲倦」的樂活態度。一系列呵護身心的「水療健身」及「居家活力養生」精選商品令煥然活力之旅正式啟航，從嶄新先進的健身設備、bliss水療中心星級療程到國際著名品牌尊貴護理產品，應有盡有。當然少不了星宴中餐廳別出心裁的精緻外賣粵饌，以及全新推出的繽紛蛋糕與糕點系列。

▲ 香氛釋壓組合於網店也有提供。(酒店提供)

居家活力養生系列

從多種多樣的居家健身器械配件到「中式養生浸浴或足浴」、從「甜蜜安睡套餐」 到「香氛釋壓組合」於網上商店皆可選擇。即日起至4月30日，凡單次購買零售產品滿$2,800 或以上，將獲得$1,000 水療護理禮券，優惠適用於「居家活力養生」及「水療健身」網上商店。

*單次消費滿$2,500可享免費送貨服務 (跑步機及健身單車除外)

可於W 網上商店「水療健身」 或「居家健身及護理用品」 訂購或3717 2797查詢

▲ 設有一系列呵護身心的「水療健身」及「居家活力養生」精選商品。(酒店提供)

星宴中餐廳精緻外賣套餐及招牌菜式

星宴中餐廳一系列全新精選午市及晚市外賣套餐已為您準備就緒，包括餐廳的「華麗菜單」與「豪華菜單」。另外也有逾10款引人垂涎的單點菜式，如荔枝柴炭香燒雞、黑松露野菌和牛盒、貴妃海蝦泡飯等總廚名菜。

外賣領取時間: 周二至日 11am-6pm (最後點餐時間5pm)

可於網上商店「外賣美饌」或3717 2848預訂

▲ 網上商店優惠更有滿足另一個甜品胃的繽紛美點提供。(酒店提供)

繽紛美點蛋糕

網上商店優惠更有滿足另一個甜品胃的繽紛美點，以幼滑日式焙茶慕絲與焦糖布丁風味內層交織出西日合璧滋味的「濃茶焙香」；帶來雙重口感與快樂的「檸檬芝味奇緣」，其濃郁綿密的芝士蛋糕巧妙搭配酸甜清爽的檸檬醬；以新鮮紅桑子、清甜椰子及香脆果仁入饌的「紅桑子之吻」純素蛋糕，適合一眾追求美味與健康的純素者。

於網上商店「蛋糕及糕點」及3717 2299查詢訂購。



撰文：郭秀芳