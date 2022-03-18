【居家運動】GOFA Fitness智能健身App　百款家居健身教學短片7天免費試玩   

▲ GOFA Fitness智能健身App過百款健身教學短片，期間限定7天免費試玩。（相片由GOFA Fitness提供）

第五波疫情下健身室關閉，然而透過運動強身健體是增強免疫力的最佳方法。不過家居健身時太多遊戲機、零食誘惑，較易分心，沒有健身教練從旁指導姿勢更可能出錯，輕則減低訓練成效，重則受傷。

在美國研發並深受歡迎的GOFA Fitness健身App，針對家居健身用家所需及常見問題，嶄新AI技術讓玩家只需打開手機鏡頭，AI便能準確追蹤用家運動時的動作，5月更會推出即時以聲畫指導，糾正用家姿勢，提醒用家提升運動強度，仿如私人健身教練從旁鞭策，提升訓練效果。

此外，GOFA Fitness更涵蓋男士增肌必做的重訓（Strength）、女士修身最愛的瑜伽（Yoga）等8大健身模式逾100堂教學片，全方位照顧不同性別及資歷的老手及新手所需，將健身室搬入屋企。

GOFA現已於香港及台灣地區的 App Store 及 Google Play 開放下載。

期間限定優惠：

1.CSL 及1010 客戶，輸入啟動碼CSLGOFA30 或1010GOFA30即送30天免費試玩。

2.所有用戶只要下載GOFA FITNESS，即可有7天免信用卡綁定免費試玩，優惠期至2022年5月30日。

記者：周美好