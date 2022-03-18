  • 26°C
香港時間 : 2022318日 (週五) 11:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【居家運動】GOFA Fitness智能健身App　百款家居健身教學短片7天免費試玩   

休閒消費 10:44 2022/03/18

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

GOFA Fitness智能健身App過百款健身教學短片，期間限定7天免費試玩。（相片由GOFA Fitness提供）

第五波疫情下健身室關閉，然而透過運動強身健體是增強免疫力的最佳方法。不過家居健身時太多遊戲機、零食誘惑，較易分心，沒有健身教練從旁指導姿勢更可能出錯，輕則減低訓練成效，重則受傷。

在美國研發並深受歡迎的GOFA Fitness健身App，針對家居健身用家所需及常見問題，嶄新AI技術讓玩家只需打開手機鏡頭，AI便能準確追蹤用家運動時的動作，5月更會推出即時以聲畫指導，糾正用家姿勢，提醒用家提升運動強度，仿如私人健身教練從旁鞭策，提升訓練效果。

此外，GOFA Fitness更涵蓋男士增肌必做的重訓（Strength）、女士修身最愛的瑜伽（Yoga）等8大健身模式逾100堂教學片，全方位照顧不同性別及資歷的老手及新手所需，將健身室搬入屋企。

GOFA現已於香港及台灣地區的 App StoreGoogle Play 開放下載。

期間限定優惠：

1.CSL 及1010 客戶，輸入啟動碼CSLGOFA30 或1010GOFA30即送30天免費試玩。 

2.所有用戶只要下載GOFA FITNESS，即可有7天免信用卡綁定免費試玩，優惠期至2022年5月30日。

記者：周美好

相關文章

【居家運動】林芊妤助家長紓緩全天候困獸鬥　Coffee教做15分鐘15式簡易親子運動
14:00 2022/03/12
【居家運動】林芊妤助家長紓緩全天候困獸鬥　Coffee教做15分鐘15式簡易親子運動
【提早暑假】教大為SEN學生提供線上情緒支援服務　教簡單居家運動
14:17 2022/03/15
【提早暑假】教大為SEN學生提供線上情緒支援服務　教簡單居家運動
【提早暑假】PURECAST推免費健身及瑜伽直播網課　教運動訓練貼士助孩子強身健體
17:36 2022/03/09
【提早暑假】PURECAST推免費健身及瑜伽直播網課　教運動訓練貼士助孩子強身健體

你可能感興趣

【居家運動】林芊妤助家長紓緩全天候困獸鬥　Coffee教做15分鐘15式簡易親子運動
14:00 2022/03/12
【居家運動】林芊妤助家長紓緩全天候困獸鬥　Coffee教做15分鐘15式簡易親子運動
【提早暑假】教大為SEN學生提供線上情緒支援服務　教簡單居家運動
14:17 2022/03/15
【提早暑假】教大為SEN學生提供線上情緒支援服務　教簡單居家運動
【提早暑假】PURECAST推免費健身及瑜伽直播網課　教運動訓練貼士助孩子強身健體
17:36 2022/03/09
【提早暑假】PURECAST推免費健身及瑜伽直播網課　教運動訓練貼士助孩子強身健體
運動 瑜伽 健身 疫情 App Store

最高瀏覽

【女神拍拖】鄭欣宜新戀情曝光　髮型師做煙幕男友身份為花店老闆
11:25 2022/03/17
【女神拍拖】鄭欣宜新戀情曝光　髮型師做煙幕男友身份為花店老闆
【隔離營】皇后山邨隔離營患者擲糞　天花板牆身留屎跡廁紙散落一地
10:43 2022/03/17
【隔離營】皇后山邨隔離營患者擲糞　天花板牆身留屎跡廁紙散落一地
【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場
14:03 2022/03/17
【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場