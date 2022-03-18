  • 25°C
香港時間 : 2022318日 (週五) 20:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【反起跑線聯盟】梁詠琪分享與女兒疫下生活點滴　良心老闆Gigi堅持童裝店不裁員不減薪

娛樂 18:48 2022/03/18

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

梁詠琪大談與愛女的疫情下的生活日常。

梁詠琪（Gigi）近年養尊處優，久未推出新作的她將於下周出演ViuTV新劇《反起跑線聯盟》，劇中的家長角色與現實中的她頗為相似。Gigi接受TOPick專訪談到疫情下的家長與孩子在家中如何相處。

此外，擁有兩間分店的童裝店的梁詠琪，分享在疫市下如何與員工共渡時艱。

【反起跑線聯盟】梁詠琪疫下「困獸鬥」更考家長EQ　Gigi：教功課好勞氣

最新影片推介：Anson Lo專訪

非常時期不一樣生活

新冠肺炎疫情肆虐，家長與孩子長時間逗留在家，Gigi與7歲的女兒Sofia和西班牙籍老公Sergio也不例外。二人在教育孩子上做好分工，Gigi與老公雖然沒有分「黑臉與白臉」，但因為他們各有堅持，令女兒在生活、運動與學習於疫情的「Stay Home」情況下仍得以維持。

Gigi認為在疫情下，對任何人都是非常時期，過著跟從前不一樣的生活模式：「但日常生活自理和正常學習，不能因此忽略，但丈夫有時稍為鬆懈、作出妥協。而丈夫在另一方面會有他的堅持，例如在身心、外展活動上，他覺得在室內也不能停，而我會覺得少做兩天也不要緊吧。」

她語重心長稱：「說到底大家都有自己的堅持，但最重要還是認清小孩需要甚麼，在不同的理念中取得平衡。」

【闔家辣】梁詠琪演喜劇沒偶像包袱　君如：令觀眾開心是一個使命

疫情生活日常

一家人長期逗留家中，孩子與家長每日的相處的時間激增，安排活動亦成為了家長的責任。

Gigi與女兒在網上課程以外的時間，會為她安排各種活動，好讓她繼續學習：「我們找來各種桌上遊戲教她玩，父母的參與度要高，要教她怎樣遵守遊戲規則、學會輪候、接受贏與輸，當中有很多學習機會，過程很需要父母的引導。」

她進一步解釋說：「我們常說要陪伴，而陪伴不是一起坐著就算，是需要引導她去學習、讓她從中發掘興趣，父母再慢慢放手讓她獨立去發展，那個過程是不能忽略的。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

減少外出

自第五波疫情爆發後，Gigi一家已甚少出門，就算外出都是簡單的購買日常用品，大約花半小時就回家。

而7歲的女兒過去1個多月都沒有出過門，只有到樓下後山走了兩趟：「小朋友學習得很快，適應能力比想象中高，她知道出門要戴口罩，亦無覺得一定要出街才是正常生活。」

不過她也明白對小孩身心發展來說，長期在家是不健康：「所以都要間中落街走走。我們每日都有至少一、兩小時走到露台曬太陽、做體能伸展，家長要引導孩子，在局限的情況下也要保持身心健康的發展。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

共渡時艱

於2018年Gigi與老公發展童裝生意，代理西班牙童裝品牌，先後在旺區銅鑼灣及尖沙嘴開設店舖。在疫市下Gigi與員工共渡時艱：「我們都在學習、開拓網上平台，發現網上還有很多可能性。社會一直在變，所以要與時並進學習新的平台和工作模式。」

由疫情爆發至今，Gigi的店舖並無裁員和減薪：「各行各業都因為第五波疫情有很大影響，由疫情以來這兩年大家都是這樣捱過，我相信和員工能達成一個共同目標，大家都知道疫情終有一日會過去，只是大家需要咬緊牙關捱過。」

【反起跑線聯盟】梁詠琪疫下「困獸鬥」更考家長EQ　Gigi：教功課好勞氣   上一頁

記者：陳心怡

相關文章

【反起跑線聯盟】梁詠琪疫下「困獸鬥」更考家長EQ　Gigi：教功課好勞氣
今日 12:03
【反起跑線聯盟】梁詠琪疫下「困獸鬥」更考家長EQ　Gigi：教功課好勞氣
【闔家辣】鄭中基梁詠琪養兒方知父母恩　吳君如面對女兒反叛期：不可硬碰硬
09:34 2022/01/25
【闔家辣】鄭中基梁詠琪養兒方知父母恩　吳君如面對女兒反叛期：不可硬碰硬
【940920】吳海昕為講好每句對白苦學日語　Sofiee：盡我100%努力去做
18:30 2022/03/14
【940920】吳海昕為講好每句對白苦學日語　Sofiee：盡我100%努力去做

你可能感興趣

【反起跑線聯盟】梁詠琪疫下「困獸鬥」更考家長EQ　Gigi：教功課好勞氣
今日 12:03
【反起跑線聯盟】梁詠琪疫下「困獸鬥」更考家長EQ　Gigi：教功課好勞氣
【闔家辣】鄭中基梁詠琪養兒方知父母恩　吳君如面對女兒反叛期：不可硬碰硬
09:34 2022/01/25
【闔家辣】鄭中基梁詠琪養兒方知父母恩　吳君如面對女兒反叛期：不可硬碰硬
【940920】吳海昕為講好每句對白苦學日語　Sofiee：盡我100%努力去做
18:30 2022/03/14
【940920】吳海昕為講好每句對白苦學日語　Sofiee：盡我100%努力去做
梁詠琪 娛樂人物職業 演員 歌手 反起跑線聯盟 電視劇 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 娛樂行業

最高瀏覽

【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場
14:03 2022/03/17
【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場
【星二代】徐菁遙長女跟黃浩十足餅印　Suki豪宅開派對為女兒慶祝12歲生日
16:47 2022/03/17
【星二代】徐菁遙長女跟黃浩十足餅印　Suki豪宅開派對為女兒慶祝12歲生日
【移居加國】曾決心戒酒挽救婚姻危機 章志文為兒子告別TVB移民加國　
12:46 2022/03/17
【移居加國】曾決心戒酒挽救婚姻危機 章志文為兒子告別TVB移民加國　