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【防疫措施】尖沙咀食肆提供晚市堂食拘負責人　39人被罰款

社會 10:46 2022/03/18

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（警方提供）

警方今日（18日）表示，有食肆提供晚市堂食，涉違反防疫規例，拘捕1人。

警方指，一間位於棉登徑的食肆違反防疫規例，於下午六時後繼續開放處所並提供食物及飲品予顧客堂食，拘捕一名60歲姓魏女負責人，而2名男員工及2名女員工，及31名男顧客及4名女顧客，遂向他們發出定額罰款通知書，均涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方，亦會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。
 

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責任編輯：余思嵐

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