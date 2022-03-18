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【疫下港人】張學友出山拍戲與謝霆鋒合作　齊力撐香港電影助業界過寒冬

娛樂 11:56 2022/03/18

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受到新冠肺炎疫情影響，戲院停業或結業、電影未可如期上映，電影業界中不少台前幕後也因疫情大爆發而「手停口停」。

謝霆鋒早前已無懼疫情由北京秘密回港，為邱禮濤執導的電影作準備，實行令幕後工作人員不處於零工作的狀態。據知新片還有相隔6年再拍電影的「歌神」張學友參演。 

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張學友與霆鋒合作 

新片《海關戰線》（暫名）正是學友自2016年《暗色天堂》後再次參與電影拍攝，再加上去年開畫票房最高的電影《怒火》之男主角謝霆鋒，以及有份角逐本屆金像獎影后的劉雅瑟，絕對是相當具吸引力的陣容！

學友與霆鋒早年曾合作《全城熱戀熱辣辣》，霆鋒更會同時爲電影兼任武術導演，全方位協助帶來好作品。消息傳出後，網民都表示期待看到兩位男神的打鬥場面。 

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電影業界寒冬 

新片屬大製作，將會於下星期開鏡，相信對台前幕後也屬一個好消息。畢竟電影業界都受到新冠肺炎疫情的衝擊，早前的賀歲電影《闔家辣》及《飯戲攻心》未可如期上映，也未知會否在戲院重開後上映。

另外，有部份原定開拍的電影也因疫情而無限期延後，變相演員也多留在家，余香凝曾在社交網站透露：「也許現在有很多事情的計劃都趕不上變化 本來在拍攝 現在天天留在家 本來電影上映 可以在戲院見 現在也只能期待著 但越是艱難越要保持良好心態 相信一切都會變好的！一定會」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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