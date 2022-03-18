【COLLAR成員】《Call My Name!》後出《Never-never Land》　COLLAR新歌曲風輕快

▲ 由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）組成的女團COLLAR推出新歌《Never-never Land》。

ViuTV節目《全民造星IV》成功打造女團COLLAR，於今年年初出道且推出首支團歌《Call My Name!》，備受粉絲支持。

《Call My Name!》反應熱烈，由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）組成的女團COLLAR於今天（18日）推出新歌《Never-never Land》，繼續以作品俘虜粉絲的心。

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COLLAR官方IG寫道：

來一起飛奔到COLLAR仙子的白日夢世界🧚🏻‍♂️ 🤍𝕎𝕖𝕝𝕔𝕠𝕞𝕖 𝕥𝕠 {{ ℕ𝕖𝕧𝕖𝕣-𝕟𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕃𝕒𝕟𝕕 }} !🤍 MAR 18 💫 1200 叱咤樂壇首播 💫 1300 各大音樂平台上架 ：：：ᴍᴠ ᴄᴏᴍɪɴɢ ꜱᴏᴏɴ ：：： #daydreamingwithCOLLAR #callforCOLLAR

【COLLAR成員】COLLAR預告將推出新歌 眾成員清爽夏日造型曝光

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《Never-never Land》由徐繼宗作曲、鍾雪填詞，寫出跟《Call My Name!》截然不同風格的歌曲。

曲風輕快的《Never-never Land》帶大家遠離城市煩囂，樂迷可閉上眼睛跟隨COLLAR的聲音進入舒服的異度空間，好好放鬆心情。

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COLLAR 8位成員日前為粉絲送上白色情人節禮物，8段成員的短片展示她們日常最真性情的一面，並以「lalala......」哼出新歌的旋律，散發青春氣息。