【華燈初上】第3季揭楊謹華被殺終極真相　林心如親回鄭伊健會否客串

▲ 《華燈初上》第3季於3月18日上線。

由林心如、楊謹華、楊佑寧等主演的Netflix台劇《華燈初上》，過去兩季播出便為劇迷追捧，《華燈初上》第3季於今天（3月18號）上線，之前兩季主要角色蘇媽媽（楊謹華飾）的被殺真相仍未揭曉，而嫌疑人物亦愈來愈多，暫定最後一輯的《華燈初上》，相信會來個終極解密。

《華燈初上》以80年代台灣日式酒吧「光」為背景，帶出當中兩位媽媽生Rose（林心如飾）和蘇慶儀（楊謹華飾）以及多位陪酒小姐的恩愛情仇，劇情並夾雜在一件凶殺懸案，複雜人物關係及認真製作，被網民譽為新一代的台灣神劇。

▲ 《華燈初上3》演員亮相宣傳。

過去兩季埋下不少懸點，在《華燈初上》第3季五大劇情伏筆包括：

1/ 鳳小丘為何被殺

第二季結局中，Rose和蘇慶儀皆傾慕的壞男人江瀚（鳳小丘飾）在錄音機意外發現詭異的錄音，之後他急忙想去找Rose，卻在路上被車撞，開車的人竟然是刑警阿達（章廣辰飾演）！與江翰無仇無怨的阿達為何要殺江翰？跟他喜歡的陪酒女花子（劉品言飾）是否有隱密內情？

2/ 林心如仍有殺人動機

媽媽生Rose在上一季揭開跟蘇慶儀的過去不少糾纏，最後也陷入殺害蘇慶儀的嫌疑，不過刑警潘文成（楊佑寧飾）對她十分信任，且有曖昧情感，不過Rose似乎仍有不少秘密，是否因妒成恨動殺機仍有可能性。

3/楊謹華臨死布局

蘇慶儀因接受日本人中村先生的求婚後決定遠赴日本，卻令到周旋在她身邊的不少人或妒忌或憤慨，致使人人都有殺人動機。不過，蘇媽媽被殺前，向義弟馬天華（霍建華飾）誣衊Rose在販毒，更大費周章地把毒品偷放在Rose家中，背後動機是仇恨，還是牽扯更多跟毒品有關的黑暗秘密？

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4. 楊佑寧黑化

楊祐寧演的刑警潘文成，在《華燈初上》第三季預告中，講出「妳不要以為把錄音刪掉，這一切就可以當作沒發生」，令他有走向反派的的設計，而劇情早透露警局內有更多黑暗內幕，展示警政內部的制度與人性早已腐敗。

5.兇手早透露是女人？

《華燈初上》之前預告，曾出現林心如說出的旁白：「如果可以選擇，為什麼會殺人？」而在英文版預告中，旁白被翻譯成：「If she had a choice,why would she resort to murder？（如果她有選擇，為什麼她會殺人？）」因這個「She」透露了兇手性別為女性，結局真兇相信會是日式酒吧「光」的其中一人吧。

另外，主演的楊佑寧在記招上曾透露，本季會有一位重量級演員會客串，恰巧鄭伊健被發現現身台北，並指會參與《華燈初上》製作公司新戲劇，網民聯想是否會現身《華燈初上3》，更向林心如IG留言詢問，林心如亦親自回覆，道「沒有啊。」究竟是否屬實，相信要注意劇集了。

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