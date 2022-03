【華燈初上】第3季揭楊謹華被殺終極真相　林心如親回鄭伊健會否客串

▲ 《華燈初上》第3季於3月18日上線。

由林心如、楊謹華、楊佑寧等主演的Netflix台劇《華燈初上》,過去兩季播出便為劇迷追捧,《華燈初上》第3季於今天(3月18號)上線,之前兩季主要角色蘇媽媽(楊謹華飾)的被殺真相仍未揭曉,而嫌疑人物亦愈來愈多,暫定最後一輯的《華燈初上》,相信會來個終極解密。

《華燈初上》以80年代台灣日式酒吧「光」為背景,帶出當中兩位媽媽生Rose(林心如飾)和蘇慶儀(楊謹華飾)以及多位陪酒小姐的恩愛情仇,劇情並夾雜在一件凶殺懸案,複雜人物關係及認真製作,被網民譽為新一代的台灣神劇。

▲ 《華燈初上3》演員亮相宣傳。

過去兩季埋下不少懸點,在《華燈初上》第3季五大劇情伏筆包括:

1/ 鳳小丘為何被殺

第二季結局中,Rose和蘇慶儀皆傾慕的壞男人江瀚(鳳小丘飾)在錄音機意外發現詭異的錄音,之後他急忙想去找Rose,卻在路上被車撞,開車的人竟然是刑警阿達(章廣辰飾演)!與江翰無仇無怨的阿達為何要殺江翰?跟他喜歡的陪酒女花子(劉品言飾)是否有隱密內情?

2/ 林心如仍有殺人動機

媽媽生Rose在上一季揭開跟蘇慶儀的過去不少糾纏,最後也陷入殺害蘇慶儀的嫌疑,不過刑警潘文成(楊佑寧飾)對她十分信任,且有曖昧情感,不過Rose似乎仍有不少秘密,是否因妒成恨動殺機仍有可能性。

3/楊謹華臨死布局

蘇慶儀因接受日本人中村先生的求婚後決定遠赴日本,卻令到周旋在她身邊的不少人或妒忌或憤慨,致使人人都有殺人動機。不過,蘇媽媽被殺前,向義弟馬天華(霍建華飾)誣衊Rose在販毒,更大費周章地把毒品偷放在Rose家中,背後動機是仇恨,還是牽扯更多跟毒品有關的黑暗秘密?

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

4. 楊佑寧黑化

楊祐寧演的刑警潘文成,在《華燈初上》第三季預告中,講出「妳不要以為把錄音刪掉,這一切就可以當作沒發生」,令他有走向反派的的設計,而劇情早透露警局內有更多黑暗內幕,展示警政內部的制度與人性早已腐敗。

5.兇手早透露是女人?

《華燈初上》之前預告,曾出現林心如說出的旁白:「如果可以選擇,為什麼會殺人?」而在英文版預告中,旁白被翻譯成:「If she had a choice,why would she resort to murder?(如果她有選擇,為什麼她會殺人?)」因這個「She」透露了兇手性別為女性,結局真兇相信會是日式酒吧「光」的其中一人吧。

另外,主演的楊佑寧在記招上曾透露,本季會有一位重量級演員會客串,恰巧鄭伊健被發現現身台北,並指會參與《華燈初上》製作公司新戲劇,網民聯想是否會現身《華燈初上3》,更向林心如IG留言詢問,林心如亦親自回覆,道「沒有啊。」究竟是否屬實,相信要注意劇集了。

